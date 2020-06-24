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Жители ЮАР негодуют, что чернокожие граждане США считают себя лучше африканцев

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Жители ЮАР негодуют, что чернокожие граждане США считают себя лучше африканцев

Южноафриканские пользователи Twitter возмущены тем, что их собратья, проживающие в США, считают себя лучше.

#AfricanAmericans — именно таким хештегом отмечали свои публикации те, кто хотел выразить недовольство презрением, которое испытывают афроамериканцы по отношению к своей исторической родине и ее населению.

Жители ЮАР решили напомнить чернокожим гражданам Штатов, как их предки попали в Северную Америку. Один из пользователей опубликовал на своей странице картинку, изображающую белых колонизаторов на африканской земле.

Жители ЮАР негодуют, что чернокожие граждане США считают себя лучше африканцев

Хотя далеко не все знают, откуда приехали их праотцы:

«По правде говоря, афроамериканцы говорят о своей африканской родине, не зная, из какой страны были вывезены их предки. Но при этом они могут себе позволить говорить о проблемах национальной идентичности. А потом они думают, что они самые умные».

По мнению аудитории, афроамериканцы ничего не знают о расизме. Да, они якобы борются с расовой несправедливостью, но при этом все равно проживают в комфортной среде, то есть в стране, основанной мигрантами из Европы. Как сказал один из пользователей, чернокожие американцы вспоминают о своем происхождении только тогда, когда идет речь о Черной Пантере и Короле Льве.

Жители ЮАР негодуют, что чернокожие граждане США считают себя лучше африканцев

Но, к сожалению, этот ассоциативный ряд не ограничивается персонажами Marvel и Disney:

«Афроамериканцы невежественны. Они ничего не знают об Африке. Их западные СМИ изображают нас больными, обнищавшими, неграмотными. Большинство западных людей думают, что мы живем с дикими животными, отвозим детей в школу на слоне и у нас один компьютер на всю деревню».

Но это не самое страшное. Гораздо печальнее, когда это «невежество» идет в массы. Совсем недавно американский рэпер Тайриз Гибсон разгневал южноафриканскую общественность ложной публикацией о том, как живет белое население ЮАР. Фотографии показывают белых людей, которые якобы подвергаются дискриминации чернокожими.

Жители ЮАР негодуют, что чернокожие граждане США считают себя лучше африканцев

Но одно дело — субъективное мнение людей, другое — цифры. По данным Бюро переписи населения США, в Нигерии численность людей, получивших докторскую степень, составляет 4% от населения, в то время как в Штатах этот показатель равен 1%. Также, согласно информации правительственного агентства, нигерийская диаспора является самой образованной из всех этнических меньшинств, проживающих в США. В качестве критерия было рассмотрено наличие высшего образования.

Примечательно, что сами афроамериканцы относят к чернокожему населению лиц смешанного расового происхождения. Но для того, чтобы стать частью черного комьюнити, нужно, как однажды пошутил стендап-комик из ЮАР Тревор Ноа, добиться успеха:

«Лица смешанной расы в Америке все равно считаются черными. Правда, для этого нужно добиться общественного признания. В начале вашего карьерного пути, скорее всего, «свои» вас не будут признавать. Но благодаря успеху вы сможете попасть в эту привилегированную прослойку общества. Посмотрите на некоторых известных людей, например на Алишу Киз и Марайю Керри. Они выросли в многонациональных семьях. Когда они обрели популярность, их стали называть чернокожими певицами. Барак Обама, рожденный в семье белой американки и выходца из Кении, считается первым чернокожим президентом США, хотя, когда он только участвовал в предвыборной гонке, его называли кандидатом со смешанным расовым происхождением».

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