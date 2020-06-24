Жители ЮАР негодуют, что чернокожие граждане США считают себя лучше африканцев

Южноафриканские пользователи Twitter возмущены тем, что их собратья, проживающие в США, считают себя лучше.

#AfricanAmericans — именно таким хештегом отмечали свои публикации те, кто хотел выразить недовольство презрением, которое испытывают афроамериканцы по отношению к своей исторической родине и ее населению.

Жители ЮАР решили напомнить чернокожим гражданам Штатов, как их предки попали в Северную Америку. Один из пользователей опубликовал на своей странице картинку, изображающую белых колонизаторов на африканской земле.

Хотя далеко не все знают, откуда приехали их праотцы:

«По правде говоря, афроамериканцы говорят о своей африканской родине, не зная, из какой страны были вывезены их предки. Но при этом они могут себе позволить говорить о проблемах национальной идентичности. А потом они думают, что они самые умные».

По мнению аудитории, афроамериканцы ничего не знают о расизме. Да, они якобы борются с расовой несправедливостью, но при этом все равно проживают в комфортной среде, то есть в стране, основанной мигрантами из Европы. Как сказал один из пользователей, чернокожие американцы вспоминают о своем происхождении только тогда, когда идет речь о Черной Пантере и Короле Льве.

Но, к сожалению, этот ассоциативный ряд не ограничивается персонажами Marvel и Disney:

«Афроамериканцы невежественны. Они ничего не знают об Африке. Их западные СМИ изображают нас больными, обнищавшими, неграмотными. Большинство западных людей думают, что мы живем с дикими животными, отвозим детей в школу на слоне и у нас один компьютер на всю деревню».

Но это не самое страшное. Гораздо печальнее, когда это «невежество» идет в массы. Совсем недавно американский рэпер Тайриз Гибсон разгневал южноафриканскую общественность ложной публикацией о том, как живет белое население ЮАР. Фотографии показывают белых людей, которые якобы подвергаются дискриминации чернокожими.

Но одно дело — субъективное мнение людей, другое — цифры. По данным Бюро переписи населения США, в Нигерии численность людей, получивших докторскую степень, составляет 4% от населения, в то время как в Штатах этот показатель равен 1%. Также, согласно информации правительственного агентства, нигерийская диаспора является самой образованной из всех этнических меньшинств, проживающих в США. В качестве критерия было рассмотрено наличие высшего образования.

Примечательно, что сами афроамериканцы относят к чернокожему населению лиц смешанного расового происхождения. Но для того, чтобы стать частью черного комьюнити, нужно, как однажды пошутил стендап-комик из ЮАР Тревор Ноа, добиться успеха: