Нью-Йорк, 24 июня. Более 27 тысяч человек покинули ливийские города Тархуна и Сирт с 4 июня, убегая от диктатуры и террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает арабское издание Jana-ly со ссылкой на данные ООН.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что более 3800 человек покинули свои дома после боестолкновений за Сирт и угрозы захода ПНС в Тархуну, в результате чего с 4 июня 2020 года число перемещенных лиц из региона превысило 27 750 человек.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН и гуманитарные организации должны продолжить реагировать на сообщения о пострадавших, поскольку их количество уже давно превысило 18 тысяч человек.

«В Сирт поступила гуманитарная помощь, планируется ее дальнейшее распределение по местам, где находятся перемещенные лица», — добавил официальный представитель генсекретаря ООН.

Напомним, в период с 6 по 7 июня в Тархуне были найдены массовые захоронения людей — боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, захватившие город, сразу же поспешили обвинить в преступлениях Ливийскую национальную армию (ЛНА). В ходе расследования Федерального агентства новостей (ФАН) выяснилось, что за убийствами мирных жителей стояли триполитанские группировки и турецкие БПЛА. Национальная комиссия по правам человека обвинила в преступлении боевиков из группировок, которые принимали участие в операции «Рассвет Ливии». Ее лично контролировал министр МВД ПНС Фатхи Башага.

Жители Сирта настроены более решительно — 20 июня они собрались на городской площади напротив гостиницы «Аль-Мадина», организовав митинг в поддержку ливийской армии. Этому предшествовало заявление Совета старейшин Сирта о поддержке армии Халифы Хафтара в операциях по защите города. Кроме того, старейшины одобрили положения «Каирской декларации», направленные на мирное урегулирование ливийского кризиса.