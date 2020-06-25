Поправки в Конституцию РФ: важнейшие изменения, правила голосования, напутствие Путина

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует в России в четверг, 25 июня. Голосование продлится до 1 июля включительно. Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днем с полным сохранением заработной платы.

Напутствие Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам накануне парада Победы, который в этом году состоялся 24 июня, напомнил о всенародном голосовании по поправкам в основной закон. Глава государства отметил, что поправки вступят в силу, только если граждане России их поддержат. Это главное условие вступления изменений в силу, отметил он.

«Воля народа принципиально важна, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — подчеркнул президент.

Важнейшие изменения в Конституцию РФ

Внести поправки в Конституцию России Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Это предложение было подкреплено законом «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», который президент подписал в марте.

Закон регулирует внесение поправок в Конституцию РФ после всенародного голосования. Поправки вступят в силу, если за них проголосует большинство граждан, которые придут на участки для голосования.

Для работы над поправками была сформирована рабочая комиссия из видных юристов, политиков, политологов, представителей науки и культуры, общественных деятелей. В дополнение к поправкам, предложенных президентом, было внесено еще несколько сот предложений, часть из них вошла в основной пакет для голосования.

Предложенные изменения уже поддержали законодательные органы регионов.

Полный текст поправок опубликован на сайте Конституция2020.рф, а также на сайте Госдумы.

Важнейшие изменения касаются следующих вопросов:

— закрепление мер социальной поддержки всех групп населения; — верховенство российского права; — новые требования к президенту; — закрепление роли Госсовета, расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации; — новые требования к чиновникам, депутатам и судьям; — защита исторической правды и будущего России; — защита русского языка и соотечественников за рубежом; — защита детей, воспитание их в духе патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, государственная забота о сиротах; — защита семьи, института брака и традиционных ценностей.

Эти и другие поправки, по мнению политиков и экспертов, на уровне основного закона закрепляют суверенитет и территориальную целостность России, статус нашей страны как великой державы, защиту прав тружеников и пенсионеров, государственную поддержку традиционных и семейных ценностей, материнства и детства, подчеркивают социальный характер государства.

Правила голосования

Голосовать за поправки в Конституцию РФ могут все дееспособные граждане России от 18 лет, за исключением тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда.

Вопрос в бюллетене для голосования звучит так:

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Ответить можно «да» или «нет».

Досрочно проголосовали по поправкам в конституцию более 67 тысяч россиян, об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Речь идет о жителях труднодоступных и отдаленных местностей.

Главный день голосования — среда, 1 июля, но голосовать можно, начиная с 25 июня. Те, кто предварительно не взял открепительные документы, голосуют по месту регистрации.

Участки в дни голосования будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Голосовать можно не только на избирательных участках, но и на дому, специальных причин для этого указывать не надо. Те, кто не подал соответствующее заявление заранее, могут обратиться лично или по телефону на свой избирательный участок по месту прописки (до 17 часов 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносной урной для голосования, куда можно будет опустить заполненный бюллетень.

В ходе голосования как на избирательном участке, так и на дому предусмотрены все меры предосторожности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как проголосовать онлайн

Онлайн голосование доступно только жителям Москвы и Нижегородской области, однако регистрация уже закончена.