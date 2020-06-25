Поправки в Конституцию РФ: важнейшие изменения, правила голосования, напутствие Путина

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует в России в четверг, 25 июня. Голосование продлится до 1 июля включительно. Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днем с полным сохранением заработной платы.
Напутствие Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам накануне парада Победы, который в этом году состоялся 24 июня, напомнил о всенародном голосовании по поправкам в основной закон. Глава государства отметил, что поправки вступят в силу, только если граждане России их поддержат. Это главное условие вступления изменений в силу, отметил он.
«Воля народа принципиально важна, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — подчеркнул президент.
Важнейшие изменения в Конституцию РФ
Внести поправки в Конституцию России Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Это предложение было подкреплено законом «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», который президент подписал в марте.
Закон регулирует внесение поправок в Конституцию РФ после всенародного голосования. Поправки вступят в силу, если за них проголосует большинство граждан, которые придут на участки для голосования.
Для работы над поправками была сформирована рабочая комиссия из видных юристов, политиков, политологов, представителей науки и культуры, общественных деятелей. В дополнение к поправкам, предложенных президентом, было внесено еще несколько сот предложений, часть из них вошла в основной пакет для голосования.
Предложенные изменения уже поддержали законодательные органы регионов.
Полный текст поправок опубликован на сайте Конституция2020.рф, а также на сайте Госдумы.
Важнейшие изменения касаются следующих вопросов:
— закрепление мер социальной поддержки всех групп населения;
— верховенство российского права;
— новые требования к президенту;
— закрепление роли Госсовета, расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации;
— новые требования к чиновникам, депутатам и судьям;
— защита исторической правды и будущего России;
— защита русского языка и соотечественников за рубежом;
— защита детей, воспитание их в духе патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, государственная забота о сиротах;
— защита семьи, института брака и традиционных ценностей.
Эти и другие поправки, по мнению политиков и экспертов, на уровне основного закона закрепляют суверенитет и территориальную целостность России, статус нашей страны как великой державы, защиту прав тружеников и пенсионеров, государственную поддержку традиционных и семейных ценностей, материнства и детства, подчеркивают социальный характер государства.
Правила голосования
Голосовать за поправки в Конституцию РФ могут все дееспособные граждане России от 18 лет, за исключением тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда.
Вопрос в бюллетене для голосования звучит так:
«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
Ответить можно «да» или «нет».
Досрочно проголосовали по поправкам в конституцию более 67 тысяч россиян, об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Речь идет о жителях труднодоступных и отдаленных местностей.
Главный день голосования — среда, 1 июля, но голосовать можно, начиная с 25 июня. Те, кто предварительно не взял открепительные документы, голосуют по месту регистрации.
Участки в дни голосования будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Голосовать можно не только на избирательных участках, но и на дому, специальных причин для этого указывать не надо. Те, кто не подал соответствующее заявление заранее, могут обратиться лично или по телефону на свой избирательный участок по месту прописки (до 17 часов 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносной урной для голосования, куда можно будет опустить заполненный бюллетень.
В ходе голосования как на избирательном участке, так и на дому предусмотрены все меры предосторожности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Как проголосовать онлайн
Онлайн голосование доступно только жителям Москвы и Нижегородской области, однако регистрация уже закончена.