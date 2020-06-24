Солист группы «Иванушки International» заявил о переезде в Испанию

Москва, 24 июня. Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко планирует переехать из России в Испанию.

«Никому не говорил, но буквально неделю назад был достроен дом, в одной из квартир которого я буду жить. Постепенно хочу перебраться туда. Мою родную Одессу, конечно, не перебить ничем, но в Испании еще больше теплых дней, чем там. Это океан и море», — пояснил артист.

Он также добавил, что Испания является одной из лучших стран для комфортной жизни. Туриченко подчеркнул, что он продолжит работать в составе группы «Иванушки International». По его словам, переезд в Испанию не помешает дальнейшей деятельности группы, так как солист планирует приезжать в Россию на время репетиций и концертов.

Ранее стало известно, что участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов погрузился в состояние депрессии из-за кризиса, который был вызван эпидемией коронавируса. Бывшая возлюбленная певца Олеся Сазыкина призналась, что Андрей начал серьезно злоупотреблять спиртными напитками. По ее словам, солист «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых трудностей.