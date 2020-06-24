Песков опроверг сообщение об отъезде Лукашенко сразу после парада

Москва, 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил прием в Кремле в честь гостей парада Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг сообщение о том, что якобы Лукашенко покинул Москву сразу после парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее ТАСС со ссылкой на посольство Белоруссии в Москве сообщил, что Лукашенко покинул Россию сразу после завершения парада и церемонии возложения цветов.

На параде белорусский лидер присутствовал вместе со своим сыном. На трибуне Лукашенко пообщался с ветеранами и пожелал им здоровья. Ветераны поблагодарили главу Белоруссии за то, что тот приехал на парад в Москву. На что Лукашенко ответил им благодарностью, что тоже посетили мероприятие, и назвал Москву «столицей родины».

В среду, 24 июня, на Красной площади состоялся парад Победы. Традиционно парад проводится 9 мая, однако в этом году мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Помимо российских военных, участие в параде приняли представители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана и Казахстана.

Президент России Владимир Путин прибыл на парад вместе с зарубежными коллегами. Президенты сидели вместе с ветеранами на центральной трибуне. Рядом с российским лидером сидели президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.