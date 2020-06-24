Парад Победы прошел в Донецке. ФАН-ТВ

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке.

Как и в столице Российской Федерации Москве, праздничное шествие в Донецке прошло 24 июня. Командовал парадом полковник Эдуард Пелишенко. Торжественные мероприятия были открыты выносом копии Знамени Победы.

Сообщается об участии в параде двух с половиной тысяч человек и более 100 единиц боевой техники, в том числе военнослужащих МВД, МЧС, курсантов «Молодой гвардии — Юнармии», различных образов БТР, БМП, танков. Во главе автоколонны шел своеобразный символ военной техники времен Великой Отечественной — «Катюша» — боевая машина ракетной артиллерии БМ-13.

В годы войны из жителей Донецка была сформирована 383-я шахтерская стрелковая дивизия, принимавшая непосредственное участие в оборонительных боях за Донбасс, а впоследствии и в сражении за Волгоград (Сталинград). Бойцы дивизии были участниками штурма Берлина.