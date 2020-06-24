Польские СМИ раскрыли «хитроумный» план «Газпрома»

Варшава, 24 июня. Поляки, которые несколько лет пытались отсудить у «Газпрома» компенсацию, добились желаемого, но не успокоились. Теперь Россию подозревают в какой-то «хитроумной игре».

Польский журналист Лукаш Важеха в своей статье в издании Do Rzeczy подчеркнул, что Варшава абсолютно не ожидала, что «Газпром» согласится с решением суда. Факт намерения российской компании выплатить компенсацию породил ряд теорий в польских умах.

Напомним, что польский нефтегазовый концерн решил, что «Газпром» поставляет газ по завышенной цене. Свой ущерб Польша оценила в полтора миллиарда долларов. Стокгольмский арбитражный суд принял сторону Варшавы, а ответчик не стал возражать против судебного решения.

Лукаш Важеха считает, что Москва согласилась на выплату в связи с трудностями в реализации проекта «Северный поток — 2». Исполнение решения суда журналист называет сговорчивостью и планом по завоеванию европейского энергетического рынка.

Продолжая свои рассуждения, Важеха отметил, что цивилизованное поведение России выгодно отличается от излюбленного метода США — шантажа. Кроме того, согласившись на выплату, Москва демонстрирует, что Польша заблуждается в своем враждебном отношении к РФ.

Следующей теорией журналиста стало возможное интегрирование российского трубопровода в энергетическую систему Евросоюза, которая будет перепрофилирована с нефти на «чистый водород». «Газпром» мог бы стать поставщиком и нового востребованного в будущем сырья, считает автор статьи.