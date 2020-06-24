Лукашенко назвал Москву столицей родины

Москва, 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с ветеранами и пожелал им здоровья.

Ветераны поблагодарили главу Белоруссии за то, что тот приехал на парад в Москву. На что Лукашенко ответил им благодарностью, что тоже посетили мероприятие.

«В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» — заявил Лукашенко.

В среду, 24 июня, на Красной площади состоялся парад Победы. Традиционно парад проводится 9 мая, однако в этом году мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Помимо российских военных, участие в параде приняли представители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана и Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почему для проведения парада Победы в 2020 году было выбрано именно 24 июня. Глава государства напомнил, что ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, состоялся легендарный Парад Победы. Сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой великой Победы, подчеркнул президент РФ..

В СМИ появилась информация, что сразу после парада Лукашенко отправился в Минск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг.