Сотрудники соцучреждений получили 3,8 млрд рублей за работу в карантине

Москва, 24 июня. Работающим в социальных учреждениях сотрудникам за труд во время пандемии COVID-19 направили 136 тыс. выплат на общую сумму в 3,8 млрд рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Дополнительные выплаты назначаются сотрудникам социальных учреждений стационарного типа за каждую смену, проведенную внутри учреждения вместе с проживающими в нем гражданами. Всего на выплаты за период с 15 апреля по 15 сентября с учетом ранее выделенного финансирования предусмотрено более 11 млрд рублей», — сообщил Котяков, слова которого цитирует пресс-служба Минтруда.

В ведомстве также напомнили, что главное условие для того, чтобы получить соответствующие выплаты, — это работа внутри учреждения в течение двух недель. При этом сотрудники не должны были уходить домой, чтобы минимизировать риски заражения граждан.

Уточняется, что медики в соответствующих соцучреждениях отдельно получают по 40 тысяч рублей за каждую смену. При этом если во время смены доктор оказывал помощь гражданам, заразившимся COVID-19, то ему выплатят 60 тысяч рублей.

Социальным работникам, педагогам и среднему медперсоналу дополнительно выделили по 25 тысяч рублей за смену. Если они во время смены оказывали помощь заболевшим коронавирусом, то доплату увеличат до 35 тысяч рублей. Младшему медперсоналу выделят по 15 тысяч рублей за смену и 20 тысяч рублей соответственно, а техническому персоналу — по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

Отметим, во вторник президент РФ Владимир Путин в очередном обращении к гражданам предложил продлить на два месяца выплаты соцработникам. Глава государства также считает, что эти выплаты нужно учитывать при расчете отпускных.