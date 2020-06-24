На Украине выразили недовольство твитом МИД РФ об отдыхе в Крыму

Москва, 24 июня. Публикация МИД РФ в Twitter об отдыхе в Крыму вызвала бурную реакцию пользователей Сети и представителей Украины. Об этом пишет индийское издание The Indian Express.

Иностранные журналисты обратили внимание на англоязычный твит в аккаунте Russia, который принадлежит российскому внешнеполитическому ведомству. Пост содержит фотографии отдыха в Крыму советских времен. В записи говорится, что полуостров всегда был важнейшим культурным и туристическим центром, передает «ПолитРоссия».

«Представители России поделились несколькими фотографиями советского периода Украины, назвав его «хорошими старыми днями». Украинские власти не смогли удержаться от ответа на эту публикацию», — говорится в материале The Indian Express.

toxic ex here ???? https://t.co/zU7EEYoreg — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 23, 2020

Украинская сторона не согласилась со сказанным и назвала советские годы токсичным временем. Обычные пользователи также неоднозначно отреагировали на публикацию российского МИД. Часть из них выразила уверенность в возвращении Крыма Киеву, другие были удивлены баталиями между дипломатами двух стран в социальной сети.

«Я еще не до конца осознаю тот факт, что официальные аккаунты Украины и России сражаются в Twitter», «Следующие поколения будут изучать твиты в учебниках истории», «Геополитическая романтическая драма», — написали в комментариях пользователи Twitter.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года. Такое решение жители полуострова почти единогласно высказали на референдуме после государственного переворота в Киеве.