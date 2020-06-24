Посол рассказал, как отреагировали на статью Путина в Германии

Москва, 24 июня. Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала широкую дискуссию в политических и научных кругах Германии. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать», — пояснил дипломат.

По его словам, статья российского лидера является важной и своевременной, так как позволяет объективно взглянуть на предвоенную и военную историю. Кроме того, публикация в очередной раз подтверждает, что историю невозможно фальсифицировать.

Напомним, 18 июня в американском журнале The National Interest была опубликована статья Владимира Путина, приуроченная к 75-й годовщине Второй мировой войны. В своей статье глава государства обратился к лидерам стран-членов Совбеза ООН, выразив надежду на скорое проведение саммита с их участием. Кроме того, президент РФ выразил уверенность, что мировые державы могут доверять друг другу. Доверие между странами позволит более эффективно реагировать на современные вызовы, среди которых эпидемия коронавируса, мировой финансовый кризис и защита окружающей среды.