«Калечащие санкции» США против Венесуэлы вредят самим американцам

Министерство финансов США в очередной раз расширило экономические санкции против Венесуэлы, внеся в конце прошлой недели в свои «запретные» списки трех граждан Мексики, восемь мексиканских компаний и два танкера. Санкционное давление Вашингтона на своих геополитических противников и просто «неугодных» давно стало обыденностью в современном мире. Однако так ли уж оно эффективно?

Обозреватель Федерального агентства новостей попробовал разобраться в этом вопросе на примере упомянутой Венесуэлы. В отношении этой страны Штаты ввели предельно жесткие санкции, включая полный запрет на операции с нефтью, добываемой венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Однако затем что-то пошло не так…

Танкер за танкером

Недавнее включение двух мексиканских танкеров в списки Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США — не первое действие Вашингтона, призванное затруднить операции с нефтью Венесуэлы. Не далее как 2 июня под санкции попали еще четыре танкера, принадлежащие одной греческой и трем офшорным компаниям, зарегистрированных на Маршалловых островах. Ну а самый большой список танкеров был заблокирован Штатами в апреле 2019 года — тогда они ввели санкции против 34 танкеров, которые PDVSA традиционно использовала для экспорта своей нефти.

Американские блокировки в отношении средств доставки черного золота, судя по всему, будут продолжаться. В начале июня Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве США сообщил, что «черный список» танкеров в ближайшее время потенциально будет дополнен еще 42 судами, которые были замечены при перевозке венесуэльской нефти.

Оговорка о «потенциальных» санкциях, которыми Штаты грозят владельцам без малого четырех десятков танкеров, включая 25 супертанкеров, каждый из которых может перевозить до 2 млн баррелей нефти, не случайна. Дело в том, что в последнее время в своих санкционных решениях Вашингтон вынужден все чаще опираться на косвенные данные, в том числе имеющие явно «шпионское» происхождение, — например, на снимки спутниковой разведки побережья Венесуэлы.

Связано это с простым фактом: большая часть осуществляющих торговлю венесуэльской нефтью танкеров просто выключают транспондеры при подходе к берегам Венесуэлы, спокойно и без лишних свидетелей загружают нефть на рейде венесуэльских портов и включают автоответчики уже в открытом море.

Казалось бы, чего проще: ввести блокаду побережья Венесуэлы и останавливать всех нарушителей силами немалого военного флота США. Однако на деле все куда сложнее: плотная морская блокада чужого побережья не только является сверхдорогой военной операцией, но и приравнивается в международном праве к акту войны.

Наглядный пример: во время Карибского кризиса американская морская блокада Кубы продержалась лишь месяц, с 20 октября по 20 ноября 1962 года. Причем уже через неделю после ее начала авианосец ВМС США Randolph оказался «на волоске» от того, чтобы получить в свой бок торпеду с советской субмарины Б-59, которую американское морское соединение обнаружило и заставило всплыть у берегов Кубы.

С тех пор ситуация в мире изменилась, и не в пользу США. Для примера можно сравнить пусть и позорную, но все-таки приведшую к созданию временного плацдарма на территории Кубы пятидневную попытку интервенции в заливе Свиней в апреле 1961 года, когда силами кубинских эмигрантов руководили ЦРУ, — и недавний эпический провал того же ЦРУ в Венесуэле. В начале мая 2020 года венесуэльцы просто перестреляли участников операции «Гедеон» при попытке высадки на побережье. А два американских инструктора со своими подельниками еще и угодили в плен к пограничникам Боливарианской республики.

Сегодняшняя Венесуэла вполне способна постоять за себя даже в случае плотной американской блокады. Еще в 2013 году Каракас получил из России два береговых ракетных комплекса «Бал-Э», включающих по четыре пусковых установки с восемью ракетами каждая. По определению самих США, такие комплексы создают вокруг побережья страны так называемую «зону запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), в которой флот противника не может находиться без риска неприемлемого ущерба. Для экспортного варианта «Бала» радиус такой зоны составляет 110 км, что с запасом перекрывает границу территориальных вод по морскому праву.

Поэтому единственным вариантом в распоряжении Вашингтона остается молчаливое отслеживание танкеров-нарушителей — с попытками их последующей блокировки через решения OFAC. Но даже этот механизм санкционного давления стал давать сбои.

«Венесуэльской нефти у нас нет»

После начальной блокировки активов и операций PDVSA Белому дому, возможно, показалось, что способ свержения неугодного им президента Венесуэлы Николаса Мадуро наконец-то найден. Им должна стать экономическая блокада в виде «точечных», но крайне болезненных санкций. Тем более что экономическое положение страны-жертвы выглядело весьма далеко от идеального. Достаточно сказать, что около 90% своих валютных доходов и более 60% бюджетных поступлений Каракас традиционно получал от экспорта нефти.

Однако всего через год после введения «калечащих» американских санкций выяснилось, что реальная картина с экспортом венесуэльской нефти предельно далека от ожиданий Вашингтона. К примеру, Китай, официально еще осенью 2019 года «прекративший» импорт черного золота из этой страны, стал завозить «нефть от Мадуро» в обход официальной статистики.

Согласно недавнему расследованию Al Jazeera, только в июне этого года около 3 млн баррелей венесуэльской нефти находилось у портов КНР, а еще 5 млн баррелей перемещалось туда на различных танкерах. Предъявить что-либо Пекину, за исключением малоинтересных ему спутниковых снимков танкеров-«отступников» и столь же пустых дипломатических демаршей Белого дома, нереально. Ведь Китай использует для транспортировки этой нефти свои танкеры, которые вообще не заходят в порты США — и поэтому не страшатся санкций.

Столь же провальным оказалась попытка Вашингтона заблокировать импорт нефтепродуктов в Венесуэлу. Напомним, что Каракас добывает в основном тяжелые сорта нефти, чья переработка налажена за рубежом, а не в самой стране.

К слову, на его нефти неплохо зарабатывали как раз американские НПЗ, которые научились из этого более дешевого сырья делать качественный бензин и дизельное топливо. Теперь же нефтехимикам из США приходится искать дешевую тяжелую нефть по всему миру, тогда как сверхвыгодный в прошлом обратный экспорт бензина и дизельного топлива из Америки в Венесуэлу полностью заблокирован.

Кроме того, в апрельском пакете санкций и последующих заявлениях США неоднократно намекалось, что американские корабли будут пресекать импорт светлых нефтепродуктов в Венесуэлу из любых третьих стран. Каков же итог? Как и в случае с дырявой блокадой экспорта сырой нефти — строго противоположный начальным заявлениям.

«Вопреки Трампу, Иран продолжает наращивать поставку избытка своего бензина в Венесуэлу», — не далее как 15 июня сообщил Reuters.

Оказывается, иранский экспорт бензина в Венесуэлу не просто существует под американскими санкциями — он процветает. Ничего удивительного: надо же Тегерану куда-то девать избыток своих светлых нефтепродуктов, после того как Вашингтон заставил многих своих союзников присоединиться к антииранским санкциям…

По сути дела, США все дальше отрываются от реальности, погружаясь в выдуманный ими мир «калечащих санкций», которые якобы могут уничтожить Венесуэлу, Иран, Китай или, скажем, Россию. На деле эти санкции все больше вредят самой Америке, напоминая высокий кирпичный забор, которым она отгораживаются от мира. В то время как другие страны налаживают прямое взаимодействие между собой — без помощи или, тем паче, надзора со стороны Вашингтона.