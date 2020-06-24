Делягин предложил обложить «богатых россиян» повышенным налогом

Российское общество требует введения прогрессивной шкалы налогообложения, а корректировка ставки НДФЛ для «богатых россиян» не решит всех проблем. Об этом заявил российский экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Накануне президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Ввести эту меру предлагается с 1 января.

Михаил Делягин считает, что в России нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

«Общество требует прогрессивной шкалы подоходного налога, как и во всем мире, потому что это позволяет бедным быть честными, а богатым — чувствовать себя ответственными. У нас ситуация катастрофическая: построен рай для миллиардеров и ад для всех остальных. В результате порядка 30 миллионов человек работают в тени, из них порядка 12 миллионов — работают только в тени. Это данные до начала коронавируса. Сейчас, естественно, ситуация ухудшилась», — сказал Михаил Делягин в комментарии ФАН.

Причина ухода россиян «в тень» — высокие налоги и социальные взносы, которые человек с низкой зарплатой платить просто не в состоянии. Повышение налога на 2% для богатых не решает проблемы, считает экономист.

«Тем, кто имеет какие-то денежки, чуть-чуть повысили налогообложение. Смею заверить: на фоне того кошмара, который воцарился в экономике из-за «коронабесия», эти два процентных пункта никто не ощутит. Я попадаю в эту категорию — я ее не ощущу. Мне не жалко, я с большим удовольствием эти деньги отдам, но это не решает проблему», — сказал Михаил Делягин.

Экономист считает необходимым ввести прогрессивную шкалу налогообложения и нулевую ставку налога для тех, кто «гарантированно не может его платить»: к их числу Делягин относит россиян, которые имеют доходы в размере двух прожиточных минимумов и ниже.

«Для людей обеспеченных нужно ввести повышенную ставку: 15% или 20% — вопрос дискуссионный. Еще один важный принцип: для людей со сверхдоходами — это не пять миллионов рублей и не 10 миллионов рублей в год — подоходный налог на сверхдоходы должен быть выше ставки налога на прибыль. Чтобы богатым людям было выгоднее направлять деньги в производство, а не на личное потребление. Чтобы было выгоднее купить себе заводик или мастерскую, а не Maybach, персональный вертолет или яхту», — призвал Делягин.

Эксперт также обратил внимание на уровень социальных отчислений. По его мнению, именно они не дают возможности части россиян честно платить налоги.