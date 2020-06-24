Маркони рассказал правду о разводе Харламова и Асмус

Москва, 24 июня. Российский шоумен Владимир Маркони рассказал правду о начавшемся бракоразводном процессе резидента Comedy Club Гарика Харламова и популярной актрисы Кристины Асмус, о котором пара ранее объявила в Instagram.

Владимир Маркони объяснил, что развод Гарика и Кристины — это всего лишь розыгрыш и задание шоу. Он подтвердил, что пара принимала участие в шоу Comment Out.

«Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — цитирует Kp.Ru слова Владимира Маркони.

Он пояснил, что у пары были синхронное задание, которое необходимо было выполнить вместе.

«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, [чтобы определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово», — откровенно признался шоумен, заметив, что опубликованный в соцсетях знаменитостей тест был перепечатан с карточки.

По словам Маркони, Харламов и Асмус были лучшими участниками шоу. Он уверен, что артисты еще долгое время будут отрицать, что все заявления о разводе являются всего лишь частью шоу. После выпуска в июле все карты будут раскрыты, добавил Владимир Маркони.

Ранее таролог Галина Янко рассказала, как сложится дальнейшая судьба Харламова и Асмус, решивших подать на развод. По ее словам, было очевидно, что рано или поздно супруги разойдутся.