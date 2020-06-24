Таролог назвала новую версию смерти Юлии Норкиной

Москва, 24 июня. Смерть радиоведущей Юлии Норкиной произошла уже почти месяц назад, но продолжает оставаться темой для обсуждений в Сети. Новую версию гибели выдвинула таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, Норкина ушла из жизни сразу по ряду причин. Во-первых, ведущая была весьма эмоциональным человеком и многое принимала близко к сердцу. Таролог уверена, что такие люди гиперответственны и неспособны выполнять свою работу плохо, поэтому у журналистки были подпорчены нервная и сердечно-сосудистая системы.

Кроме того, работа и жизнь с «постоянно оголенными нервами» привели к тому, что у Норкиной началось эмоциональное выгорание.

Несмотря на то, что супруг умершей телеведущий Андрей Норкин продолжает уверять в ее смерти из-за инфаркта, Абравитова настаивает, что это не единственная причина трагедии.

Карты показали, что Норкина долгое время употребляла некие таблетки, вероятно это были антидепрессанты. В день смерти у ведущей накопилось столько эмоций, что ей казалось, будто она больше не сможет жить со своими проблемами.

Также Абравитова прокомментировала слухи о супружеской измене, которая якобы сподвигла женщину на самоубийство. По ее мнению, эти сообщения лживы.