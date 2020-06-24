Эксперт поддержал идею главы ФЗНЦ о создании «списка Шугалея» для борьбы с терроризмом

России необходимо сформировать антитеррористический фронт в Ливии, а предложенный главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем «список Шугалея» может выступать в качестве основы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Так эксперт прокомментировал предложение главы ФЗНЦ о создании специального списка («список Шугалея»), в который необходимо вносить в первую очередь главарей так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утратившего свою легитимность, а также всех, кто сотрудничает с преступным триполитанским режимом.

AFRICOM пытается легализовать ПНС

По словам собеседника ФАН, официальная встреча представителей американского военного командования в Африке (AFRICOM) с главарями марионеточного протурецкого «правительства» в Триполи является попыткой Пентагона легализовать ПНС, которое уже давно не является государственным органом в Ливии. Перенджиев констатировал, что Соединенные Штаты ведут себя так, словно совершенно не переживают, что их репутация пострадает от ведения дел с террористами.

«Американцы, которые идут на сближение с ПНС Ливии, в данном случае считают, что их репутация никак не пострадает. Действия AFRICOM напомнили мне договор, заключенный ранее США с талибами в Афганистане, где за счет этого Соединенные Штаты намеревались легализовать «Талибан»1 (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ). Я думаю, что встреча американского командования в Африке с «чиновниками» ПНС носила такой же характер и была направлена на формирование общественного мнения, будто бы Правительство национального согласия является государственной структурой Ливии», — отметил доцент РЭУ им. Плеханова.

Инициатива Малькевича

Напомним, ранее Александр Малькевич выступил с инициативой, предложив внести всех «чиновников» ПНС и главарей незаконных вооруженных формирований в Триполи в список, названный руководителем ФЗНЦ именем российского социолога Максима Шугалея, незаконно удерживаемого вместе с его коллегой Самером Суэйфаном в неофициальной тюрьме «Митига» в Ливии.

Глава фонда назвал встречу представителей AFRICOM с боевиками показательной и предложил российским властям принять соответствующие меры в отношении не только самого Файеза Сарраджа и его окружения, но и людей, ведущих дела с террористами.

Александр Перенджиев подчеркнул, что для начала необходимо, чтобы компетентные органы РФ дали правовую оценку, после чего можно будет говорить о введении каких-либо санкций в отношении главарей ПНС, среди которых — Файез Саррадж, Фатхи Башага, Абд аль-Рауф Карра, Халед аль-Мишри и другие пособники террористов. Эксперт считает, что в отношении противодействия распространения террористической угрозы в Североафриканском регионе у Москвы найдутся союзники, как, например, Франция и Китай, а также другие государства, не приемлющие преступное ПНС Ливии.

«Безусловно, то, что предлагает Александр Малькевич, — это правильно. По этому списку должна быть дана четкая правовая и прежде всего судебная оценка. Уже исходя из решения Верховного суда РФ, должны приниматься меры как на государственном уровне, так и на уровне различных региональных и международных институтов, таких как ОДКБ и ШОС. В этом плане мы можем также найти союзников, например, в лице той же Франции, которая сейчас находится в серьезной конфронтации с Турцией, и ПНС в том числе. Может быть, в рамках выстраивания антитеррористического фронта в Ливии нас поддержат Китай и Иран», — предположил член экспертного совета «Офицеры России».

Решение должно быть за компетентными органами РФ

В завершение беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт обратил внимание на то, что «список Шугалея» прежде всего должен рассматриваться Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховным судом. Он считает, что после правового обоснования этот документ можно будет предъявлять в различных региональных международных инстанциях, чтобы еще более эффективно противодействовать терроризму в лице ПНС Ливии и его западных кураторов.

«У нас уже есть федеральные законы о противодействии терроризму и экстремизму, поэтому в данном случае необходимо не просто составлять список, а подготовить его так, чтобы его приняла Генпрокуратура РФ. Решение таких вопросов должно происходить не на общественном уровне, это должно рассматриваться публично Верховным судом Российской Федерации, должен быть вынесен соответствующий вердикт. Уже после этого наша страна может направлять этот список в международные инстанции и принимать меры в отношении людей, сотрудничающих с террористами», — подытожил Александр Перенджиев.

Пентагон открыто помогает террористам

Ранее ФАН уже рассказывал, как AFRICOM за счет вбросов в СМИ о якобы «российском следе» в Ливии готовит плацдарм для военного вторжения в североафриканскую страну и как это делает союзник США — Турция. Запад уже неоднократно продвигал собственные интересы в различных уголках планеты за счет запугивания «русской угрозой». Теперь Вашингтоном совершенно не скрываются переговоры с главарями бандформирований. Кроме того, многие из этих боевиков являются членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

Не стоит забывать, что так называемое Правительство национального согласия Ливии с января 2018 года утратило свою легитимность в соответствии со Схиратскими соглашениями. Таким образом, американские военные чиновники дискредитировали не только структуру AFRICOM, но и все оборонное ведомство США.

1 Организация запрещена на территории РФ.