Трансляция парада Победы впервые сопровождалась спецэффектами

Москва, 24 июня. Трансляция парада Победы на Красной площади в Москве впервые в этом году сопровождалась спецэффектами.

Проход танков Т-72Б3 по брусчатке Красной площади сначала снимался с общего плана, но затем камера «залетела» в дуло танка и сняла происходящее во время движения внутри кабины боевой машины.

Тот самый момент на трансляции с залётом камеры в дуло танка pic.twitter.com/s01C21NE5L — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

Кроме того, во время пролета истребителей групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» камера «вылетела» из сопла двигателя и стала медленно отдаляться.

«Русские витязи» и «Стрижи» над Красной площадью pic.twitter.com/reg67nidwX — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

В среду, 24 июня, на Красной площади состоялся парад Победы. Традиционно парад проводится 9 мая, однако в этом году мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Помимо российских военных, участие в параде приняли представители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана и Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почему для проведения парада Победы в 2020 году было выбрано именно 24 июня. Глава государства напомнил, что ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, состоялся легендарный Парад Победы. Сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой великой Победы, подчеркнул президент РФ.