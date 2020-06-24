Голубей мира выпустили на Поклонной горе в Москве. ФАН-ТВ

Акция «Голубь мира» прошла в десяти столичных парках, в число которых вошел Парк Победы. Мероприятие приурочено к годовщине окончания Великой Отечественной войны и символизирует пожелание мирного неба.

Голубь, как символ благополучия, мира и плодородия, известен еще со времен Библии. Именно голубь с ветвью оливы в клюве принес Ною известие об окончании потопа.

Иное название голубя мира — «голубка Пикассо». В апреле 1949 году в двух европейских столицах — Праге и Париже — прошел Всемирный конгресс сторонников мира. Эмблему для него создал легендарный художник Пабло Пикассо, благодаря которому символом конгресса, а затем и отсутствия войны, стал белый голубь с оливковой ветвью в клюве.