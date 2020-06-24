Участница парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать

Калининград, 24 июня. Одна из участниц парада Победы в Калининграде во время шествия потеряла туфлю. Командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов, который принимал парад Победы, попросил найти эту девушку, чтобы наградить ее.

Адмирал подчеркнул, что, несмотря на инцидент, она продолжила участвовать в шествии и не сбила строй. Стоит отметить, что о девушке он сказал до того, как поздравить военное руководство с праздником — настолько сильно он оказался впечатлен ее поступком.

«И особо я хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю. Потому что, потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте. Будет поощрена приказом командующего!» — заявил Александр Носатов.

Сам парад, по словам адмирала, он оценивает «на отлично», пишет KP.RU.

Напомним, что после парада в Москве российский президент Владимир Путин на встрече с главами иностранных государств произнес тост за ветеранов.