Ветеран показал подаренные Путиным часы с гравировкой «от президента России»

Москва, 24 июня. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал часы, которые получил в подарок от президента России Владимира Путина.

По его словам, часы вручил ему лично Владимир Путин во время визита в Нормандию, который был приурочен к открытию Второго фронта. Владимир Терентьевич продемонстрировал наручные часы, на обратной стороне которых сделана гравировка: «От президента России».

«Когда мы были в Нормандии на годовщине открытия Второго фронта, он вручил мне эти часики», — пояснил ветеран.

Стоит отметить, что Владимир Куц принимал участие в Великой Отечественной войне в рядах Красной армии, а также в составе американских войск. Он является единственным живым солдатом, который прошел Вторую мировую войну в составе двух армий. Владимир Терентьевич имеет большое количество воинских наград, среди которых есть американская военная медаль «Пурпурное сердце».

24 июня на Красной площади в Москве состоялся юбилейный парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В параде Победы приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, 216 единиц военной техники, а также более 70 единиц вертолетов и самолетов. По Красной площади парадным маршем прошли 53 пеших колонн.