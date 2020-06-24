Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Киев, 24 июня. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Бывший лидер украинского государства посетит бюро в качестве подозреваемого. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Порошенко должен явиться в Государственное бюро расследований 30 июня в 10.00 (по киевскому времени).

«Для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, по какому именно делу будет вестись допрос Порошенко, но подчеркнули, что явка обязательна. Бюро назвало лишь номер дела. Некоторые украинские СМИ сообщают, что оно было зарегистрировано по заявлению бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что на рассмотрении ее ведомства находятся 20 дел в отношении Петра Порошенко.