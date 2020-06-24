Сотни севастопольцев пришли на парад Победы

Севастополь, 24 июня. В Севастополе прошел юбилейный парад Победы, в котором приняли участие войска гарнизона и моряки Черноморского флота РФ, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Зрители увидели прохождение военной техники времен Великой Отечественной войны. Посмотреть парад пришли сотни людей, даже несмотря на дождливую погоду.

На входе на площадь всем предлагали надеть маски, которые раздавали бесплатно. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил все парадные расчеты с Днем Победы, после чего под звуки барабанов началось шествие войск. Из-за пандемии из парада были исключены традиционные прохождения патриотических организаций и шествие «Бессмертного полка».

В завершение зрители посмотрели пролеты авиации над городом. В небо были подняты группы самолетов Су-30 морской авиации Черноморского флота, а также истребители Су-27, штурмовики Су-25 и Су-24.

Севастопольцы Александр и Светлана Петровы рассказали ФАН, что никогда не пропускают День Победы.

«День Победы для нас ― это традиция, мы никогда не пропускаем этот праздник, всегда поддерживаем. Очень приятно увидеть ветеранов, технику, поддержать наш город», — отметили Александр.

Ветеран Антонина Ядеева призналась, что для нее День Победы – праздник со слезами на глазах. Собеседница ФАН рассказала, что ребенком прошла оккупацию и встретила День Победы в родном городе.

«Мне было десять лет, когда наступил День Победы. Я всю войну и оккупацию ребенком провела в Севастополе. Нас чуть в Германию не угнали за три дня до освобождения Севастополя, но мы сбежали. Это мое военное детство в Севастополе», — рассказала ветеран.

ФАН провел онлайн-трансляцию парадов Победы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Севастополе, Мурманске, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске, Владивостоке и Донецке. Корреспондент ФАН из Донецка рассказал, как прошел парад в ДНР.