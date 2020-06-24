Суздальцев спрогнозировал крах судебного процесса по делу MH17

Москва, 24 июня. Запад понимает провал процесса по делу о крушении рейса MH17, именно поэтому в Нидерландах приняли решение расследовать причастность Киева к трагедии. Такой точки зрения придерживается политолог Андрей Суздальцев.

Ранее официальный Амстердам дал согласие на проверку обстоятельств, по которым Украина не закрыла воздушное пространство в Донбассе, что и привело в конечном итоге к трагедии, передает «Экономика сегодня».

«Одно то, что Россию не допустили к расследованию и материалам дела, уже изначально указывало на политическую подоплеку обвинений и всей истории. Европа и США в 2014 году сделали ставку на обвинения против России – мы помним, как реализовывалась история с «делом Скрипалей», множественными обвинениями по Донбассу», — считает Суздальцев.

По его словам, катастрофа малайзийского Boeing должна была стать лишь очередным звеном цепи безосновательных обвинений в адрес России.

«Нидерланды понимают, что суд ничего не сможет доказать – обвинения будут рассыпаться, как карточный домик. Изначально предполагалось, что и доказывать ничего не придется – можно будет продолжать бросаться голословными обвинениями, а потом обложить Россию санкциями и исками за ее «виновность», — отметил эксперт.

Он также добавил, что, открыв расследование против Украины, Запад явно затягивает судебный процесс, поскольку не в состоянии доказать вину России.