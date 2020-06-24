В ЮФО опровергли опасность инцидента с танком Т-34 на параде

Севастополь, 24 июня. Публикации о том, что на параде Победы в Севастополе танк Т-34 чуть было не въехал в толпу зрителей, не соответствуют действительности. Пресс-служба Южного военного округа подчеркнула, что опасности для стоявших людей не было.

Согласно официальным данным, техника остановилась на безопасном от людей расстоянии. Военные оперативно среагировали, скорость танка была быстро снижена. В дальнейшем, боевая машина своим ходом продолжила движение.

Напомним, что в Москве прошел парад Победы с участием разнообразной военной техники, гостями которого стали президенты многих республик СНГ. На мероприятии выступил российский лидер Владимир Путин, который подчеркнул, что Россия является открытой для развития сотрудничества и создания системы международной безопасности.