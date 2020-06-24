Увеличение пенсий и пособий в России: кто может рассчитывать на дополнительные выплаты

Увеличение пенсий и дополнительные пособия на детей ожидают россиян уже в ближайшее время. На повышение пенсий по старости за счет индексаций могут рассчитывать неработающие пенсионеры, о дополнительных выплатах семьям с детьми в своем обращении к россиянам рассказал президент РФ Владимир Путин.

Средняя пенсия почти в 17,7 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости в 2021 году может увеличиться до 17 432 рублей за счет индексаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно документу ПФР, пенсии неработающим пенсионерам в будущем году будут проиндексированы на 6,3% (до 17 432 рублей), в 2022 году — на 5,9% (до 18 357 руб.), в 2023 году — на 5,6% (до 19 283 руб.).

Фиксированная плата к страховой пенсии с 1 января 2021 года будет составлять 6044 рубля, в 2022 году — 6401 руб., в 2023 — 6759 руб. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2021 году составит 9977 рублей, 2022-м — 10 307 руб., в 2023-м — 10 693 руб.

Повышать размер накопительной части пенсии и срочной пенсионной выплаты в 2021—2023 годах не планируется.

Индексация пенсий

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, с 1 июля повышаются социальные пенсии пенсионерам — опекунам и попечителям детей до 18 лет. Увеличение будет проведено за счет индексации в беззаявительном формате. Ранее пенсионеры-опекуны получали пособие от трех до четырех тысяч рублей, из-за этого они считались работающими, и на них индексация не распространялась (с 2016 года индексация социальных пенсий работающим пенсионерам не проводится).

Новая льгота коснется почти 30 тысяч пенсионеров, воспитывающих внуков, оставшихся без попечения родителей. На дополнительные выплаты этой категории граждан в бюджете до конца 2020 года заложено 720 миллионов рублей.

Льготы многодетным матерям

Кроме того, в ПФР напомнили о других льготах пенсионерам, в частности о возможности досрочного выхода на пенсию тем, кто выработал достаточный стаж. Это женщины с 37 годами стажа и мужчины, у которых трудовой стаж не ниже 42-х лет. Однако льгота не распространяется на нестраховые периоды, к которым относится в частности время ухода за ребенком.

В Госдуме предложили отменить это правило для многодетных женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Депутат ГД Елена Строкова выдвинула предложение, чтобы женщины, имеющие статус «Мать-героиня» и родившие десять и более детей, имели право включить в страховой стаж время ухода за всеми своими ними. Сейчас страховой стаж «Матерям-героиням» засчитывается только за шестерых детей.

Если предложение депутатов будет принято, женщина, родившая и воспитавшая десять и более детей, сможет получить страховой стаж от 15 лет и выше, что даст ей возможность досрочно выйти на пенсию.

О других льготах и выплатах пенсионерам читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Новые 10 тысяч на детей

О дополнительных выплатах семьям с детьми в условиях спада экономики из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, заявил во вторник президент России Владимир Путин. В своем обращении президент рассказал о начале новой выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет (первая выплата распространялась на детей от трех до 16 лет). Новая выплата будет производиться автоматически тем, кто уже получил по 10 тысяч рублей в июне, дополнительные заявления родителям подавать на нужно.

Также президент продлил период предоставления помощи семьям с детьми, где родители потеряли работу, в том числе из-за коронавируса. Таким семьям в июле и августе продолжат выплачивать по три тысячи рублей на каждого ребенка, плюс родители будут получать повышенное пособие по безработице.

Отметим, среди важнейших поправок в Конституцию РФ предусмотрена индексация пенсий, а также заработная плата не ниже прожиточного минимума. Всенародное голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днем с полным сохранением заработной платы.