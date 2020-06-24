Кошачья доля по-африкански. Колонка Владимира Малянова

Котиков в России по большей части любят, держат в качестве домашних питомцев, подкармливают уличных и любуются ими в Интернете. А как к этим животным относятся в некоторых странах Африки? Другой мир, другая вера и совершенно разное отношение как к кошкам, так и к собакам.

Центральноафриканская Республика (ЦАР)

В ЦАР встретить кошек или собак на улице практически невозможно. Страна прошла через серию довольно кровавых революций, последствиями которых стали разрозненность, голод, бедность и появление крупных бандформирований. Кошек и собак там и до этого не особо жаловали, а в голодные времена и вовсе пустили в пищу.

Однако с недавних пор ситуация в ЦАР потихоньку становится лучше, так что кое-где пушистые все же попадаются. Например, на территориях отелей, в которых останавливаются иностранцы. Сам персонал отелей, а это в основном жители ЦАР, к кошкам относится нейтрально: не прогоняют и иногда даже подкармливают, но лаской не балуют.

Когда мы с коллегами заметили пару котеек, крутившихся возле веранды отельного ресторана, мы, конечно же, не только поделились с ними едой, но и стали активно гладить пушистых. Первой реакцией кошек было скорее удивление — ну не привыкли они к такому отношению, так что слегка насторожились, но… Довольно быстро местные котейки привыкли к нашему вниманию, так что в последующие дни, стоило нам появиться на этой веранде и сесть за стол, пушистые сразу устраивались у нас в ногах и к другим столам даже не подходили. Такая вот приятная реакция на простую ласку и заботу.

Судан

В этой арабской стране кошки и собаки не редкость. И если собаки там исключительно уличные бродяги, худые и шугающиеся от прохожих, то с кошками ситуация гораздо интереснее. Уличных котов в городах Судана хватает — их не особо много, но они есть. Некоторые суданцы даже держат их в качестве домашних питомцев — в основном такая причуда свойственна состоятельным местным жителям. Остальные же относятся к кошкам довольно нейтрально, так что просто уличные коты вряд ли дадут вам себя погладить. Скорее — убегут, даже если у вас в руках будет какое-нибудь угощение. Уличные коты не привыкли есть с руки человека.

Однако есть в Судане еще одна категория кошачьих: те, что обитают возле гостиниц, ресторанов и торговых центров. Эти к людям более привычны, не шугаются, еду с рук принимают и погладить себя дают без проблем. И даже отвечают взаимностью, могут, радостно мурлыча, потереться о ноги и даже аккуратно потрогать вас лапкой за ногу, прося так добавки.

Секрет такого поведения третьей категории кошек прост: в перечисленных местах очень много молодежи, а молодые суданцы более прогрессивные, много сидят в Интернете, из-за чего относятся к кошкам с симпатией, в отличие от старших поколений, которые к пушистым по большей части нейтральны. А вот к собакам суданцы всех возрастов относятся пренебрежительно, потому что в мусульманстве собаки — «грязные» животные. Укусит — дорога в рай закрыта. Так что собак в этой республике немного, питаются они в основном отходами и человека боятся.

Ливия

Тут следует уточнить, что Ливия поделена на две части: в одной у власти так называемое Правительство национального согласия (ПНС) — по сути, ставленники США вперемешку с лидерами террористических группировок. ПНС базируется в Триполи. Однако большая часть Ливии сейчас под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), борющейся с террористами и пытающейся остановить искусственно развязанную гражданскую войну.

В Триполи и Мисурате собаки крайне редкое явление. Кошек чуть побольше, но они в основном уличные и человека побаиваются. Впрочем, возле кафе, ресторанов и гостиниц пушистые попадаются почаще, но людей они также избегают. Подкармливают уличных котеек считаные единицы местных жителей. Остальные либо не обращают внимания, либо прогоняют.

А вот на территориях, подконтрольных ЛНА, ситуация с животными иная. В Бенгази и Аль-Бейде на улицах можно встретить как кошек, так и собак. Вторых, правда, чуть меньше. И в первую очередь хотелось бы отметить следующее: восток страны активно пострадал от действий радикальных исламистов. Несколько лет люди находились под их гнетом, а города освобождались в ходе ожесточенных боев, что привело к огромным разрушениям. После того, как ЛНА освободила эту часть страны от террористов, ливийцы стали объединяться и вместе восстанавливать разрушенные города. Сироты, калеки, старики, оставшиеся без кормильцев семьи — никто здесь не был забыт и оставлен наедине с проблемами, каждый получил поддержку. Наверное, именно поэтому на этих территориях к животным совершенно другое отношение.

Кошки в качестве домашних питомцев тут не редкость. Даже собак некоторые держат, но гораздо реже, так что собаки в основном уличные, однако довольно упитанные и далеко не все боятся человека: ласкаться не бросаются, но и ужаса в их глазах нет. А вот кошки по большей части практически ручные.

На улицах можно заметить блюдца, которые местные жители ставят специально для уличных кошек. Так что пушистых тут активно подкармливают, не гоняют и периодически одаривают лаской. А уж возле таких мест, как кафе, рестораны и отели, коты и вовсе живут припеваючи, их там кормят от пуза и вниманием не обделяют.

Такое вот разное отношение к этим животным в арабско-африканском мире: где-то они изгои, а где-то — как у нас — друзья человека.