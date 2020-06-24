Конфликт Китая и Индии: сохранит ли Россия нейтралитет

Министры обороны Китая и Индии встретились в России во время парада Победы в Москве. Встреча происходит на фоне резко ухудшившихся отношений между Пекином и Нью-Дели и гибели двадцати индийских военнослужащих во время столкновения с китайскими силами в долине Галван. Как Россия оказалась союзником двух соперничающих держав, и сможет ли она сохранить нейтралитет в случае развития конфликта — рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Перед поездкой в Москву китайский и индийский министры заявили о том, что двухсторонние проблемы не будут обсуждаться во время рабочих встреч и праздничных мероприятий в России. Однако глядя на них трудно забыть, что несколько дней назад индийские войска получили приказ реагировать на любое нарушение статус-кво на границе в режиме экстремальной ситуации, не запрашивая от командования дополнительных распоряжений.

Есть своеобразная историческая ирония в том, что представители двух ядерных держав, конфликт которых может вырасти в Третью мировую войну, встречаются на Параде победы в честь окончания Второй мировой.

#WATCH Russia: A Tri-Service contingent of Indian Armed Forces participates in the Victory Parade at Red Square in Moscow, that marks the 75th anniversary of Russia's victory in the 1941-1945 Great Patriotic War. pic.twitter.com/jamcyb6C9m — ANI (@ANI) June 24, 2020

Перед отъездом в Москву министр обороны Индии Раджнат Сингх написал в Твиттере:

«Уезжаю в Москву с трехдневным визитом. Визит в Россию даст мне возможность провести переговоры о путях дальнейшего углубления российско-индийского оборонного и стратегического партнерства. Я также буду присутствовать на 75-м параде Победы в Москве».

Leaving for Moscow on a three day visit. The visit to Russia will give me an opportunity to hold talks on ways to further deepen the India-Russia defence and strategic partnership. I shall also be attending the 75th Victory Day Parade in Moscow. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 22, 2020

Россия является общим союзником как для Индии, так и для Китая, и многие сейчас задаются вопросом: кого поддержит Москва в случае возможного столкновения между этими странами?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, казалось бы, дал исчерпывающий ответ на вопросы подобного рода когда заявил, что Индия и Китай не нуждаются в посторонней помощи в решении давних проблем между их странами.

«Я не думаю, что Индия и Китай нуждаются в помощи извне. Я не думаю, что им нужно помогать, особенно когда речь заходит о проблемах этих стран. Они могут решить их самостоятельно», — сказал Сергей Лавров во вторник на виртуальной встрече министров иностранных дел РИК (Россия-Индия-Китай), добавив, что речь идет о недавних событиях.

Министр иностранных дел Китая Ван И тоже сделал несколько важных заявлений на виртуальной тройственной встрече министров иностранных дел Индии, Китая и России.

Ван И сказал, что Китай поддерживает идею России провести первую встречу министров обороны Китая, России и Индии для повышения уровня сотрудничества в области обороны и безопасности. Он рекомендовал создать трехсторонний механизм министерского диалога в областях экономики, торговли, энергетики, транспорта, образования, культуры и здравоохранения; а также создать группу экспертов и знаменитостей для представления предложений по углублению трехстороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Китая также отметил, что важно поддерживать глобальную промышленную цепочку поставок, в чем можно усмотреть намек на развернувшуюся в Индии кампанию «бойкотируй Китай», с призывом отказаться от использования китайских товаров.

Со своей стороны, министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар тоже высказался достаточно прямо:

«Сегодня проблема (международных отношений — прим. ред.) заключается не только в понятиях и нормах, но и в их практической реализации. Ведущие голоса мира должны быть образцами во всех отношениях. Уважение международного права, признание законных интересов партнеров, поддержка многосторонности и содействие общему благу — это единственный путь построения прочного мирового порядка».

Однако несмотря на позитивный тон заявлений и акцент на необходимости углубления трехстороннего сотрудничества, стать политической площадкой для переговоров двух держав, занимая при этом нейтральную позицию, может быть для Москвы не так уж и просто.

Визит индийского министра обороны, несомненно, имеет цель углубить сотрудничество с Россией и ускорить закупку военной техники, необходимой Индии для противостояния Китаю, а также укрепить стратегическое партнерство между двумя странами, помимо российско-индийского оборонного сотрудничества.

Китай уже обозначил свое недовольство потенциальным увеличением оборонных поставок из России в Индию в текущей ситуации. Китайская газета «Жэньминь Жибао» высказалась о том, что «если Россия хочет смягчить сердца и китайцев, и индийцев, лучше всего не поставлять вооружение Индии в чувствительные моменты».

Ожидается, что Индия будет просить Россию ускорить поставку системы противоракетной обороны С-400. С-400 — одна из самых сложных российских ракет большой дальности «земля-воздух» и, возможно, самая универсальная в мире.

В Индии общее понимание отношений с Россией заключается в том, что между двумя странами исторически существуют дружеские отношения, и, если у Индии возникнет спор с какой-либо страной, Россия придет на помощь.

Однако так ли это? Сможет ли Россия открыто выступить против Китая, с которым ее связывают многочисленные экономические и политические связи, на стороне Индии, поддерживаемую традиционным политическим соперником России — США?

Ряд индийских экспертов считает, что Россия слишком слаба сейчас экономически и отчаянно нуждается в помощи Китая, чтобы встать на ноги. В такой ситуации Россия не может открыто поддержать Индию, и если напряженность обострится, то США будет единственной страной, способной и готовой укротить «дракона».

Некоторые эксперты в Индии еще помнят, что в войне 1962 года между Китаем и Индией СССР официально занимал нейтральную позицию, однако на деле поддерживал коммунистический Китай. Возможно ли сохранение реального нейтралитета России в случае обострения текущего конфликта? Представляется маловероятным, что Москва пойдет наперекор Пекину, если тот обратится с прямым требованием прекратить поддержку Индии через торговлю оружием.

Выбор СССР в 1962 году описывали как выбор между братом (Китаем) и другом (Индией), и во многом эта метафора остается верной. По данным 2018 года, импорт из Китая составлял 22% от всех поставляемых в Россию товаров, а импорт из Индии — всего лишь 1,4%. За тот же период, экспорт в Китай составлял 13%, а экспорт в Индию — 1,7%.

Скорее всего, Индии предстоит узнать, что лучшей гарантией политической дружбы являются обширные экономические связи и разветвленные торговые отношения.