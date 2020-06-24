Эксперты назвали парад Победы ответом Западу на попытки переписать историю

Москва, 24 июня. Политологи Юрий Самонкин и Дмитрий Захаров назвали прошедший в российских городах парад Победы ответом Вашингтону, который постоянно организовывает русофобские провокации. Они подчеркнули, что РФ не позволит западным государствам фальсифицировать историю.

Политологи подчеркнули, что незадолго до годовщины победы государства Запада опять «подняли волну» антироссийских и антисоветских заявлений и публикаций. Политические деятели и СМИ активно продвигали идею, будто открытие второго фронта внесло реальный вклад в разгром нацизма. Параллельно они приписывали вину СССР в развязывании войны. Запад даже обвинил Россию в проведении парада в июне, ссылаясь на пандемию.

«В условиях пандемии, когда мы не смогли в полной мере отметить 9 Мая, решения президента и правительства об объявлении выходным днем 24 июня носит вполне оправданный характер. Кроме того, на торжественные мероприятия в Россию сегодня прилетели лидеры иностранных государств, что делает это событие особенным с международной точки зрения», — подчеркнул эксперт.

Самонкин отметил, что в России уже прошел пик заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация может позволить провести в июле шествие «Бессмертного полка». Данное обстоятельство, как и консолидация россиян вокруг идеологии Победы крайне не радует западные страны. Они осознают серьезность ответа на свои постоянные провокации.

Он уверен, что Россия не позволит ни Западу, ни Украине фальсифицировать или искажать историю.

Дмитрий Захаров отметил, что тема Второй мировой войны является основным «полем» для Запада для дискредитации СССР и «редактирования» правды в нужном для себя направлении, пишет «НьюИнформ».

Напомним, что ранее российский лидер объяснил, почему было принято решение провести парад 24 июня.