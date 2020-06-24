Вооруженный «Калибрами» «Адмирал Макаров» пополнит группировку ВМФ РФ в Средиземном море

Москва, 24 июня. Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» войдет в состав постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

«Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря​​​. Корабль войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что экипажа фрегата совершает второй переход из Черного в Средиземное море в 2020 году.

Стоит отметить, что новейший фрегат «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами класса «Калибр», вошел в состав Черноморского флота в 2017 году.