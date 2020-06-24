Канделаки призналась, чем ее покорил молодой муж

Москва, 24 июня. Телеведущая Тина Канделаки рассказала, чем ее покорил молодой супруг топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону ведущая призналась, что больше любит слушать, а не смотреть. Бровко покорил ее своим умом.

«Заговорил. Просто заговорил. Он был такой молодой, талантливый, только что закончивший институт парень. Прямо заговорщик. Я люблю ушами. Обожаю умных мужиков», — рассказала Канделаки.

Ведущая отметила, что она довольно независимый человек ― может жить с детьми, мамой и без мужчины. По словам Канделаки, мужчина ей нужен только в том случае, если он ей интересен.

«Мне с Васей интересно уже 12 лет. Если интересно, то я падаю, если не интересно, то я быстро встаю», — добавила она.

Канделаки и Бровко вместе уже 12 лет, при этом супруг младше ведущей на 12 лет. В 2014 году влюбленные поженились. При этом у Канделаки есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным.

Также в интервью Гордону Канделаки однозначно ответила на вопрос о принадлежности Крыма. Она подчеркнула, что жители полуострова сами сделали свой выбор, желая лучшей жизни. При этом она напомнила цитату депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая ранее подчеркивала, что народ — это «не мешок картошки», его нельзя просто так взять и куда-то передать.