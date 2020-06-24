Штаб Навального усилил активность по распространению фейков о голосовании по поправкам

Москва, 24 июня. Московский штаб «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) усилил активность по распространению фейков о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Завтра стартует голосование по поправкам, завершится оно 1 июля. Либеральные СМИ и представители оппозиции пытаются убедить граждан страны, что власти якобы принуждают голосовать в поддержку изменений в основном законе страны. Делают это так называемые либералы с помощью распространения откровенных фейков о якобы готовящихся фальсификациях результатов.

Особо отличился на этом поприще «Штаб Навального в Москве», который за сутки опубликовал целую серию постов, посвященных «принуждению» работников бюджетных организаций к участию в голосовании. Их якобы заставляют голосовать за поправки, заявляют авторы публикаций в Twitter.

Юрист ФБК Любовь Соболь также старается не отставать и оставляет в соцсетях посты, посвященные грядущему голосованию. Недавно она рассказала о депутатах Московской городской думы, которые направили столичному мэру Сергею Собянину требование «остановить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам». Соболь отметила, что об этом ранее писал Алексей Навальный. Однако важно понимать, что фейк Навального опровергли в Департаменте образования и науки Москвы, пишет издание Nation News.

По мере приближения голосования по поправкам в конституцию в либеральных СМИ и социальных сетях появляется все больше и больше фейковой информации, с помощью которой оппозиция пытается повлиять на мнение россиян. Она искусственным образом создает информационные поводы и занимается откровенными вбросами.