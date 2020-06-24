Москва, 24 июня. Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПФР.

«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, новая выплата станет дополнением к предыдущим мерам поддержки семей с детьми — к единовременному пособию в 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет и к ежемесячной выплате в пять тысяч рублей на детей младше трех лет, которые перечислялись с апреля по июнь. При этом семьям, ранее подавшим документы на указанные пособия, не нужно никуда обращаться во второй раз.

«Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — пояснили в ПФР.

23 июня президент РФ Владимир Путин в очередной раз обратился к населению и рассказал об успехах страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также глава государства анонсировал новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на всех детей до 16 лет.

В тот же день Путин подписал соответствующий указ, напоминает телеканал «360». Президент поручил правительству выделить деньги из бюджета на обеспечение выплаты и назначил ПФР ответственным за реализацию средств. Как отмечает НСН, единовременная выплата не будет учитываться как доход при принятии решения о предоставлении других мер поддержки семьям с детьми.