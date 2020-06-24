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ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет

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ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет

Москва, 24 июня. Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПФР.

«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, новая выплата станет дополнением к предыдущим мерам поддержки семей с детьми — к единовременному пособию в 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет и к ежемесячной выплате в пять тысяч рублей на детей младше трех лет, которые перечислялись с апреля по июнь. При этом семьям, ранее подавшим документы на указанные пособия, не нужно никуда обращаться во второй раз.

«Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — пояснили в ПФР.

ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет

23 июня президент РФ Владимир Путин в очередной раз обратился к населению и рассказал об успехах страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также глава государства анонсировал новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на всех детей до 16 лет.

В тот же день Путин подписал соответствующий указ, напоминает телеканал «360». Президент поручил правительству выделить деньги из бюджета на обеспечение выплаты и назначил ПФР ответственным за реализацию средств. Как отмечает НСН, единовременная выплата не будет учитываться как доход при принятии решения о предоставлении других мер поддержки семьям с детьми.

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Источник: Пенсионный фонд России
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