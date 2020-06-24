Игроки и тренерский штаб ФК «Локомотив» ушли на самоизоляцию

Москва, 24 июня. Футболисты и тренерский штаб московского клуба «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на футбольной базе в Баковке. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

В сообщении отмечается, что такое решение было принято спортсменами из-за увеличившегося числа выявленных случаев коронавирусной инфекцией в РПЛ. Подчеркивается, что «Локомотив» борется за выход в Лигу чемпионов, а переход на режим самоизоляции позволит избежать возникновения внештатных ситуаций.

«Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию», — сообщил вице-капитан «Локомотива» Гильерме Маринато.

На данный момент московский футбольный клуб находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка.