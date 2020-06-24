Миро назвала Асмус «разведенкой с прицепом» после расставания с Харламовым

Москва, 24 июня. Актриса Кристина Асмус могла расстаться с комиком Гариком Харламовым исходя из меркантильных соображений. Такое предположение высказала блогер Лена Миро, объяснившая, почему та выглядит счастливой, несмотря на развод.

Светский хроникер обвинила Асмус в том, что она увела Харламова от предыдущей жены, а теперь развелась, «подло наставив рога», имея в виду скандальную сцену в фильме «Текст».

В качестве причины развода звезд российского шоу-бизнеса блогер называет существенную разницу в их доходах.

«Он — триста лямов за год срубает с куста. Она — миллиона три, в лучшем случае. Он — в рекламе, на корпоративах и на гастролях. Она — десять лет назад в дешевеньком сериальчике», — написала Миро, добавив, что Асмус согласилась на постельную сцену в «Тексте» за бесценок.

При этом Харламов оставил своей бывшей супруге новый четырехэтажный дом и содержание от своих доходов. Блогер уверена, что именно поэтому Асмус продолжает выглядеть счастливой на последних снимках в Instagram.

«Кристиночка, ничего не делая больше, будет иметь сотенку миллиончиков в год на девочку. Только что отстроенный особняк, а сама может вообще ничего не делать», — уверена Миро, назвавшая Асмус «разведенкой с прицепом».

Асмус и Харламов объявили о разводе 23 июня, сообщив об этом в Instagram. Экс-супруги заверили, что на их решение не повлияли фильм «Текст», самоизоляция и третьи люди.