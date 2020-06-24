Клинцевич призвал ужесточить наказание за распространение дезинформации

Москва, 24 июня. Готовящиеся либералами провокации к голосованию в поддержку поправок в конституцию свидетельствуют о необходимости ужесточения наказания за подобную деятельность. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что финансируемые беглым олигархом Михаилом Ходорковским структуры готовят провокации, направленные на срыв голосования по поправкам в конституцию, передает «Экономика сегодня».

«Российскому законодательству нужны реформы — это очевидно на фоне сегодняшних вызовов. Нужно вводить наказание за намеренную массовую дезинформацию с негативными последствиями для граждан и государственных интересов страны. И ответственность должна быть не административной, а уголовной», — пояснил сенатор.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Последний день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании на сайте «Госуслуг».