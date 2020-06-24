Путин рассказал о производстве в России лекарств для борьбы с раком

Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные премии за создание комплекса по разработке и выпуску лекарств для лечения онкологических заболеваний.

«Значимым вкладом в сбережение здоровья граждан России стала работа и группы талантливых фармацевтов Андрея Борисовича Улитина, Дмитрия Валентиновича Морозова и Татьяны Вениаминовны Черновской», — заявил президент РФ на церемонии вручения в Кремле.

Глава государства отметил, что лауреатам государственной премии в области науки и технологий удалось создать научно-производственный комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии готовых антител. Препараты способны прицельно лечить онкологические и аутоиммунные заболевания.

Путин подчеркнул, что лекарства показали высокую эффективность, этот сегмент оказался востребованным и быстро развивается.

«И очень важно, что у России теперь есть свое собственное передовое производство, которое полностью обеспечивает наши внутренние потребности», — добавил президент РФ.

Кроме того, награды за гуманитарную деятельность получили главврач московской ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко и композитор Давид Тухманов. Также удостоен награды актер Константин Хабенский, который не первый год занимается благотворительной деятельностью.