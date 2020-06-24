Политолог Гращенков объяснил важность поправок в конституцию для парламента РФ

Москва, 24 июня. Политолог, эксперт Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что поправки позволят адаптировать Конституцию РФ под сегодняшние реалии.

По его словам, это возможность исключить из нее моменты, которые были актуальны ранее. Об этом Гращенков сказал в беседе с изданием «Политика Сегодня». Одна из поправок предлагает сократить список поводов для собраний депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Сейчас в основном законе страны прописано, что обе палаты могут собираться для того, чтобы заслушать послания президента или Конституционного суда, а также выступления руководителей иностранных государств.

«В данном случае это некий сакральный шаг, когда палаты сходятся, чтобы кого-то заслушать. Тут логично предполагается, что никого, кроме президента РФ, им заслушивать не надо», — сказал Гращенков.

Политолог добавил, что влияние западных стран на РФ заметно снизилось, и парламент страны всем составом заслушивать речь заграничных лидеров не будет.

«Раньше предполагалось, что приедет какой-нибудь иностранный лидер демократический и всех соберут его заслушивать. Ну а теперь зачем всех собирать? Кого надо — того и позовут. Подход здесь именно технический», — резюмировал эксперт Центра развития региональной политики.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет выходным. Решение проводить его в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.