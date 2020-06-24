Льготы IT-компаниям от Путина позволят России «оседлать» цифровой прорыв Китая

В обращении президента России Владимира Путина к гражданам страны, которое прозвучало 23 июня и было посвящено ситуации с коронавирусной инфекцией, среди предложенных мер по преодолению тяжелых социально-экономических последствий COVID-19 оказалось и снижение налогов на IT-корпорации. Для них ставка страховых взносов будет не 14%, а лишь 7,6%. В свою очередь, ставка налога на прибыль составит не 20%, а всего-навсего 3%.

При этом, как специально отметил Путин, речь идет не о какой-то временной, а бессрочной мере, то есть к коронавирусу дело явно не сводится.

«Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская или ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — пояснил глава государства.

Учитывая, что ничего «бессрочного» в мире не бывает, эти слова следует воспринимать не буквально, а как дополнительное подтверждение серьезности прозвучавшей декларации о намерениях.

Кстати, в той же Индии сами налоговые ставки для IT-корпораций никто не снижал. Базовая ставка налога на прибыль в 2019 году там составляла 25,17%, но к фирмам, работающим в сфере информационных технологий, применялись различные налоговые вычеты, освобождение от налогов и ускоренная амортизация. В Ирландии налог на прибыль составляет 12,5%, с возможностью снижения до 10%.

Но не торопитесь с выводами о том, что «Путин не в теме». Главная проблема, хотя деньги на дороге — даже на дороге технологического прогресса — не валяются, здесь в другом: работающие в России IT-компании попадают под санкции стран «коллективного Запада» и получают разного рода ограничения доступа своей продукции на их рынки.

Соответственно, и суть путинского заявления — не в самих по себе налоговых льготах для IT-корпораций, а в фундаментальном изменении отношения к ним со стороны российского государства. Историю с «телегой» Павла Дурова можно считать в этом отношении отчасти хрестоматийной.

Но почему это стало возможным, важным и нужным именно сейчас?

Ситуация в сфере информационных технологий меняется буквально каждый день. И это — не фигура речи, а реальность. Если посмотреть на соответствующую информацию, то буквально в день выступления президента России, 23 июня, Китай на шесть месяцев раньше срока завершил формирование своей системы глобального позиционирования Beidou. Прямо сейчас в ней функционируют 44 космических спутника.

Что это значит? Это значит, что теперь эта система, в принципе, обеспечивает информационный доступ к любой, без исключения, точке Земного шара. Ее главное отличие от американской GPS (31 рабочий спутник на данный момент), российской ГЛОНАСС (23 рабочих спутника) и европейской Galileo (24 функционирующих аппарата) заключается в том, что навигатор, подключенный к системе, может работать в режиме не только приемника, но и передатчика сигнала.

По сути, это открывает путь к созданию, например, глобальной электронной платежной системы в «криптоюанях», способной полностью «закрыть» SWIFT и международные долларовые транзакции в целом. Вспомним, что деньги — это особого рода информация, связь которой с материальными носителями и коммуникативные каналы могут изменяться.

В этой связи не стоит забывать, что китайские IT-компании являются лидерами в области разработок технологий 5G-связи и искусственного интеллекта. На первом этапе они будут абсолютно необходимы для обеспечения конкурентного качества и количества одновременных прямых транзакций по типу «клиент-клиент».

Здесь самое время вспомнить также о короткой новости под названием «Beidou и 5G расширяют возможности друг друга, перспектива их применения зависит лишь от воображения» размещенной на официальном сайте китайской спутниковой группировки еще в середине февраля, как раз когда пандемия COVID-19 начала свое шествие по странам Запада.

«Интернет вещей, облачные вычисления, Big Data, искусственный интеллект, блокчейн и другие технологии неотделимы от Beidou и 5G, — говорится в новости со ссылкой на представителя спутниковой навигационной системой Ран Ченци. — Физические устройства, распределенные по всему миру, теперь могут выполнять совместную вычислительную и коммуникационную работу — удаленно, автономно и под полным контролем».

Проекты Libra Марка Цукерберга и Starlink Илона Маска на этом фоне выглядят уже «каменным веком». Тогда как перед Россией, напротив, благодаря существованию российско-китайского стратегического союза открывается достаточно свободный доступ к новому рынку, который явно не будет ограничен одной только финансовой информацией. Речь идет о том, что при известных условиях наша страна сможет эффектно оседлать цифровой прорыв Китая в будущее.

С учетом этих вводных предложение Владимира Путина, которое в контексте его выступления выглядит странным артефактом, приобретает несколько иное значение и несколько иной смысл. Это не попытка создания «IT-оффшора» с целью увеличить прибыли иностранных компаний, а своего рода переиздание «атомного» и «космического» («ракетного») проектов сталинской эпохи в современном антураже.

Пока трудно сказать, насколько эффективным окажется это переиздание: у современной России на этих направлениях есть и негативный, и позитивный опыт. Но в том, что оно по-настоящему необходимо для будущего нашей страны, никаких сомнений нет.