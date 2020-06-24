Южно-Китайское море: как Китай и Вьетнам борются за ресурсы и контроль над акваторией

Противостояние Пекина и Ханоя в Южно-Китайском море, которое вьетнамцы называют Восточным морем, похоже, возвращается в «нормальное» состояние после снятия большей части ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о том, как Китай и Вьетнам делят Южно-Китайское море и почему обе страны сейчас рассматривают вариант смены текущих стратегий для достижения успеха.

Борьба за ресурсы

В середине июня китайское геолого-разведывательное судно «Хайян Дичжи 4» было замечено в исключительной экономической зоне Вьетнама неподалеку от блока 06-01 нефтегазоносного бассейна Намконшон, северо-западнее Вангард Бэнк, где вьетнамцы совместно с иностранными партнерами ведут разведку углеводородов.

Chinese state-owned survey vessel Haiyang Dizhi 4 is currently inside Vietnam’s EEZ while Vietnam’s two oil/gas projects are ongoing. The third one at block 06.1 still has to wait for a decision from Vietnam’s leaders. According to its plan, it should have started early June. pic.twitter.com/Rr7gxmqC6z — South China Sea News (@SCS_news) June 16, 2020

Хотя китайцы покинули спорные воды спустя несколько дней, происшествие напомнило прошлогоднюю многомесячную эскалацию, связанную с другим китайским геолого-разведывательным судном — «Хайян Дичжи 8», которое с июля по ноябрь в сопровождении семи кораблей береговой охраны проводило разведку нефти и газа в спорных водах к северо-востоку от упомянутого блока.

Sudden redirection (on August 23, 2019) in the path of "HAI YANG DI ZHI BA HAO" pic.twitter.com/Q3cOSm30rG — Pham thang Nam (@PhamthangNam) August 24, 2019

В июне 2019 года, в другом инциденте, корабль береговой охраны Китая «Хайцзин 35111», по мнению Ханоя, «совершал угрожающие маневры» по отношению к вьетнамским кораблям, обслуживающим японскую буровую платформу «Хакурю-5», которую арендовала «Роснефть Вьетнам Б.В.», дочка российской национальной нефтегазовой компании «Роснефть», владеющая лицензией на разработку блока 06-01.

Периодические стычки и обострения продолжались до осени, пока «Хайян Дичжи 8» не покинул спорные и крайне важные для Ханоя воды, учитывая, что проект «Намконшон», к которому относится блок 06-01, обеспечивает до 10% энергетических потребностей Вьетнама.

Hai Yang Di Zhi 8. It's presence in South China Sea is important to China's imperialistic aspiration to plunder the whole of South China Sea pic.twitter.com/dacSNaNe7v — hafiz sulaiman (@GardaAramis) April 15, 2020

Весной текущего года «Хайян Дичжи 8» в сопровождении 10 китайских судов, включая корабли береговой охраны, вновь «отметился» в противостоянии на этот раз уже в спорных водах у берегов Малайзии, где работало буровое судно «Западная Капелла». В ответ на китайское присутствие Малайзия, Австралия и США отправили свои корабли в проблемный район.

В предыдущем материале отмечалось, что Китай в последние месяцы приложил много усилий, чтобы закрепить свои права на большую часть Южно-Китайского моря, включая присвоение названий 80 географическим объектам, создание на территории Парасельских островов и архипелага Спратли двух новых административных единиц, которые получили статус районов городского округа Саньша провинции Хайнань, а также введение сезонного запрета на рыбный промысел в ЮКМ с 1 мая по 16 августа.

Ханой стандартно высказал свое недовольство действиями Пекина, но развивать тему не стал. Вьетнамские власти предпочитают не обострять ситуацию вокруг ЮКМ в публичном пространстве опасаясь повторения событий 2014 года, когда китайская нефтяная компания CNOOC начала бурение в спорных водах вблизи Парасельских островов, что привело к столкновениям на море и беспрецедентным антикитайским массовым протестам и беспорядкам во Вьетнаме.

Смена стратегии

Прошлогодняя многомесячная конфронтация в спорных водах заставила вьетнамцев начать пересмотр своего подхода к решению территориальных споров в Южно-Китайском море.

Еще летом в заявлении МИД Вьетнама отмечалось, что «все стороны [конфликта] и международное сообщество» должны содействовать совместным усилиям по защите и обеспечению общих интересов. Это уточнение показало заинтересованность Ханоя в привлечении международных структур и внешних игроков для решения конфликта.

На ежегодной конференции по проблемам Южно-Китайского моря, организованной в ноябре прошлого года Дипломатической академией Вьетнама, заместитель министра иностранных дел Ле Хоай Чунг впервые за почти пять лет публично поднял вопрос о передаче дела в международный арбитражный суд, как это ранее сделали Филиппины.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге признала незаконными притязания Китая на территорию большей части Южно-Китайского моря.

Пекин в рассмотрении дела не участвовал, а само решение считает несправедливым и незаконным, но во время закрытой встречи с американцами в Бостоне предложил отказаться от идеи «девятипунктирной линии», если за Китаем признают право на четыре архипелага — Пратас, Спратли, Парасельские острова и Маклсфилд Бэнк, включаю 200-мильную исключительную экономическую зону вокруг, что покрывает практически ту же акваторию Южно-Китайского моря. Эта стратегия получила название «Четырех Ша» (Four Sha).

В конце прошлого и в начале текущего года КНР вновь заявила о своих притязаниях на суверенитет над «Четырьмя Ша» в двух дипломатических нотах, направленных Генеральному секретарю ООН, что может означать смену приоритетной стратегии, так как Ханой и, возможно, другие страны региона сейчас активно готовятся к разбирательствам в международных инстанциях. При этом стоит учесть, что их решения, безусловно, испортят имидж Пекину, но едва ли повлияют на фактическое присутствие китайцев в ЮКМ.