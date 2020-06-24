Кудрявцева рассказала, почему считает себя «скрытым психом»

Сочи, 24 июня. Телеведущая Лера Кудрявцева перед карантином набралась сил в Дубае, а потом активно взялась за работу, практически не позволяя себе отдых. Только в конце июня она отправилась на курорт, где призналась, что является «скрытым психом».

Учитывая, что ограничительные меры в России еще действуют, ведущая с дочерью поехали в санаторий в Адлере. Кудрявцева рассказывает и показывает подписчикам в Instagram, как отдыхает, на какие ходит процедуры.

В ходе комплексной диагностики специалисты выявили у нее высокий уровень стресса. Кудрявцева призналась, что постоянные переживания связаны с дочерью, пишет «Дни.ру».

«Сегодня лежала в йодобромной ванне под релаксирующую музыку, а в голове «Что там Маша? Где? На солнце не спеклась? Сколько минут еще лежать?». И так всегда. Короче, продолжаю курс лечения. Я скрытый псих, если что», — сделала признание теледива.

Добавим, что ранее телеведущая рассказала поклонникам, что остановилась в санатории «Южное взморье», где еще в детстве отдыхала с мамой. Она отметила, что территория комплекса улучшилась, к тому же теперь к услугам гостей предлагают роскошные номера. Для фанатов она даже провела видео-экскурсию.