Киев, 24 июня. Русскоязычное население Украины не борется за свои права, так как опасается преследования со стороны украинских властей. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

«Их упакуют по тюрьмам в лучшем случае, в худшем перестреляют. Менее радикальная часть давно говорила, пусть наши дети учатся на украинском языке. Кто-то вообще говорит, что мы обязаны знать украинский язык, а русский нам не нужен, это язык агрессора. У русскоязычного населения очень разные взгляды», — пояснил политолог.

Он также добавил, что украинских националистов есть большое количество русскоязычных граждан с неофашистскими взглядами. Так, украинский батальон «Азов» полностью состоит из русскоязычных, которые «хотят свернуть шею украинским нацистам».

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, которое считает, что «Москва является главным врагом Киева». Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». При этом страны Запада принимали активное участие в формировании этих сил на Украине. Больше всех, старались консультанты из США.

В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.