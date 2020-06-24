Альтштейн объяснил разницу между показателями смертности от COVID-19 в Европе и России

В России и Западной Европе могут распространяться разные варианты коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили, что вылечившиеся от CОVID-19 могут испытывать последствия перенесенного заболевания всю жизнь. Среди них: повреждение легких, хроническая усталость и психологические расстройства. По данным ученых, от этих последствий может страдать каждый третий из переболевших коронавирусной инфекцией.

Профессор Анатолий Альтштейн отметил, что эти данные характерны для ситуации в Западной Европе, однако в России подобные последствия COVID-19 могут не иметь настолько массового и серьезного характера.

«Британские врачи — прекрасные специалисты и их наблюдения интересны, но не исключено, что вариант вируса, который распространен в России, отличается. У нас в статистике по летальности различия в 10 раз. Могут быть, конечно, ошибки и отклонения, но не настолько же. Поэтому полагаю, что у нас получил распространение вариант вируса более легкий, чем у них. Думаю, и все эти осложнения могут быть слабее», — сказал Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Некоторые последствия перенесенного COVID-19, в том числе повреждение легких, характерны для вирусной пневмонии, добавил профессор.

«Это очень реальное осложнение, которое может в зависимости от обширности привести к нарушению здоровья в той или иной степени в дальнейшем», — объяснил ученый.

Британские специалисты также заявляют, что коронавирус может вызвать повреждения мозга. Они, в свою очередь, повышают риск развития болезни Альцгеймера.

«Прогнозы, что у людей начнется Альцгеймер и другие тяжелые расстройства… Время покажет, но, думаю, если подобное и будет, то не в таком значительном количестве, чтобы так сильно пугаться», — считает Анатолий Альтштейн.

Ученый считает, что осложнения после перенесенного COVID-19 у переболевших в России могут проходить в более легких формах, чем у пациентов за рубежом. Он допускает, что в регионах распространяются разные варианты коронавируса, вызывающего COVID-19.

«Различия в летальности со странами Запада настолько очевидны, что я склоняюсь к следующему: вариант вируса, который у нас распространился, не такой смертоносный, как те, что были в Западной Европе. То же самое наблюдается на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию. Мы видим там довольно низкую летальность. У вируса не может быть государственных границ, но по регионам разница есть. Не один вариант вируса по миру идет. На больших просторах США тоже есть различия между штатами, но не по их границам, а по регионам. В южных штатах летальность более низкая, чем в северных. И вообще летальность США отличается от показателя Европы и нашего», — объяснил Анатолий Альтштейн.

Если это действительно так, то и последствия болезни у вылечившихся пациентов могут различаться — в зависимости от региона, где их застигла пандемия.