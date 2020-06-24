Путин поднял тост за ветеранов на встрече с иностранными лидерами

Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, прибывших на парад Победы, поднял тост за ветеранов, заверив, что память о не вернувшихся с войны останется жива.
В этом году парад Победы в Москве посетили руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Узбекистана и Южной Осетии.
«Только что мы возложили цветы к Вечному огню, почтили память Неизвестного Солдата, который стал символом всех не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Мы не знаем – это действительно так и есть, – мы не знаем ни имени, ни возраста, ни национальности бойца, погибшего в битве под Москвой, но он родной для миллионов людей», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в России всегда будут помнить и гордиться поколением победителей.
«Я еще раз хотел бы сказать, что искренне рад видеть всех вас в Москве. Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая. Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!», — добавил национальный лидер.