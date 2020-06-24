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Путин наградил выдающихся деятелей науки, искусства и культуры

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Путин наградил выдающихся деятелей науки, искусства и культуры

Москва, 24 июня. Лидер России Владимир Путин вручил Государственные премии выдающимся деятелям литературы, науки, правозащитникам и меценатам. Торжество прошло в Екатерининском зале Кремля.

Медали получили биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская, ученые Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин.

За гуманитарную деятельность награждены главврач московской ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко и композитор Давид Тухманов.

Актер Константин Хабенский, который не первый год занимается благотворительной деятельностью, также удостоен награды. Отметил президент и работу руководителя Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой, сообщает «Пятый канал».

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