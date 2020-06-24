Ефремов предложил усыновить внуков погибшего в ДТП Захарова

Москва, 24 июня. Михаил Ефремов выразил желание помочь родственникам погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова и даже усыновить его внуков, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Это реально, человек готов нести наказание, человек готов максимально помочь детям, он готов их взять и даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю», — сообщил адвокат.

Защитник актера добавил, что Ефремов тоже потерял родственников в ДТП и разделяет страдание семьи погибшего. Пашаев уверен, что актер совершил преступление непреднамеренно.

При этом ранее Пашаев заявил, что прекратить уголовное дело в отношении актера невозможно. Защитник Ефремова назвал маловероятным, что артист сможет избежать тюрьмы.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Артист записал видеоролик, в котором принес извинения семье погибшего и предложил помощь. Актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья погибшего отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.