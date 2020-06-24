Сирия, 24 июня. Жители Хасаки устроили забастовку у штаб-квартиры ООН против военной агрессии Анкары. Авиаудар турецкого беспилотника убил четырех человек на востоке Алеппо. Боевики «Хурас ад-Дин» штурмовали тюрьму в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: нанесли удар с беспилотника по предполагаемому укрытию курдских бандгрупп, убив и ранив несколько мирных жителей в Алеппо.

«Хурас ад-Дин»: штурмовала городскую тюрьму в Идлибе и вступила в перестрелку с боевиками запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в организации терактов в Алеппо и Хасаке.

Провинция Алеппо

Как передает агентство ANHA, на востоке провинции турецкий беспилотник нанес авиаудар по месту предположительного расположения курских бандгрупп. Под удар попали окрестности поселки Халинджа близ города Кобани, где в результате атаки погибли четыре человека, среди которых оказалась активистка и координатор курдской организации Star Union of Women — Захра Баркал.

В зоне оккупации протурецких сил прогремел очередной взрыв. Согласно данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», на улице Аль-Махмудия в городе Африн детонировала самодельная бомба, установленная в мотоцикле. По предварительным данным, двое человек погибло и еще трое получили ранения. Позднее два последовательных взрыва прогремели в районе города Манбидж. Подробности произошедшего уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители населенного пункта Абу-Хаммам вышли на демонстрацию против боевиков «Демократических сил Сирии». Согласно сообщению корреспондента агентства SANA, первыми демонстрацию устроили жители поселения Хаджин, а после волна протестов захватила несколько населенных пунктов. Арабское население протестует против действий курдских бандгрупп, которые насильно вербуют юношей и девушек, вводит новые налоги и грабят нефтяные месторождения совместно с американскими войсками. К протестным акциям уже присоединились жители соседней провинции Хасака.

Провинция Идлиб

РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ сообщило, что российской частью совместной российско-турецкой комиссии был зафиксировано четыре нарушения действующего режима прекращения огня, из них три случая были отмечены в Идлибе, один в Алеппо. Турецкая часть представительства отметила всего два нарушения в Идлибе и Хаме.

Как передает агентство Step News, отряды «Хурас ад-Дин» установили контроль над центральной тюрьмой города Идлиба после столкновений с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее медиаактивисты сообщали о том, что стороны столкнулись в западных кварталах города с применением среднего и легкого вооружения. Поступили сообщения, что «Хурас ад-Дин» также установила блокпосты у населенного пункта Кафр-Рухин и перекрыла дороги в зонах своего контроля.

Провинция Хасака

По данным агентства Rojava Network, в городе Камышлы жители устроили сидячую забастовку перед зданием отделения ООН в знак протеста против турецкой военной агрессии. Протестующие потребовали от членов Объединенных Наций принятия мер в отношении турецкой армии, из-за действий которой гибнут гражданские лица. Причиной недовольства населения послужила гибель четырех человек в деревне Халинджа в результате авиаудара, нанесенного турецким беспилотником.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), заминированный автомобиль взорвался в центре города Рас аль-Айн. Самодельная бомба была заложена в машину турецких военнослужащих. Ответственность за атаку возлагают на курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.