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Сирия новости 24 июня 16.30: жители Хасаки устроили забастовку у штаба ООН, боевики «Хурас ад-Дин» штурмовали тюрьму в Идлибе

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Сирия новости 24 июля 16.30: жители Хасаки устроили забастовку у штаба ООН, боевики «Хурас ад-Дин» штурмовали тюрьму в Идлибе

Сирия, 24 июня. Жители Хасаки устроили забастовку у штаб-квартиры ООН против военной агрессии Анкары. Авиаудар турецкого беспилотника убил четырех человек на востоке Алеппо. Боевики «Хурас ад-Дин» штурмовали тюрьму в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: нанесли удар с беспилотника по предполагаемому укрытию курдских бандгрупп, убив и ранив несколько мирных жителей в Алеппо.

«Хурас ад-Дин»: штурмовала городскую тюрьму в Идлибе и вступила в перестрелку с боевиками запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в организации терактов в Алеппо и Хасаке. 

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Как передает агентство ANHA, на востоке провинции турецкий беспилотник нанес авиаудар по месту предположительного расположения курских бандгрупп. Под удар попали окрестности поселки Халинджа близ города Кобани, где в результате атаки погибли четыре человека, среди которых оказалась активистка и координатор курдской организации Star Union of Women — Захра Баркал.

В зоне оккупации протурецких сил прогремел очередной взрыв. Согласно данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», на улице Аль-Махмудия в городе Африн детонировала самодельная бомба, установленная в мотоцикле. По предварительным данным, двое человек погибло и еще трое получили ранения. Позднее два последовательных взрыва прогремели в районе города Манбидж. Подробности произошедшего уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители населенного пункта Абу-Хаммам вышли на демонстрацию против боевиков «Демократических сил Сирии». Согласно сообщению корреспондента агентства SANA, первыми демонстрацию устроили жители поселения Хаджин, а после волна протестов захватила несколько населенных пунктов. Арабское население протестует против действий курдских бандгрупп, которые насильно вербуют юношей и девушек, вводит новые налоги и грабят нефтяные месторождения совместно с американскими войсками. К протестным акциям уже присоединились жители соседней провинции Хасака.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ сообщило, что российской частью совместной российско-турецкой комиссии был зафиксировано четыре нарушения действующего режима прекращения огня, из них три случая были отмечены в Идлибе, один в Алеппо. Турецкая часть представительства отметила всего два нарушения в Идлибе и Хаме.

Как передает агентство Step News, отряды «Хурас ад-Дин» установили контроль над центральной тюрьмой города Идлиба после столкновений с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее медиаактивисты сообщали о том, что стороны столкнулись в западных кварталах города с применением среднего и легкого вооружения. Поступили сообщения, что «Хурас ад-Дин» также установила блокпосты у населенного пункта Кафр-Рухин и перекрыла дороги в зонах своего контроля. 

Провинция Хасака

Провинция Хасака

По данным агентства Rojava Network, в городе Камышлы жители устроили сидячую забастовку перед зданием отделения ООН в знак протеста против турецкой военной агрессии. Протестующие потребовали от членов Объединенных Наций принятия мер в отношении турецкой армии, из-за действий которой гибнут гражданские лица. Причиной недовольства населения послужила гибель четырех человек в деревне Халинджа в результате авиаудара, нанесенного турецким беспилотником.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), заминированный автомобиль взорвался в центре города Рас аль-Айн. Самодельная бомба была заложена в машину турецких военнослужащих. Ответственность за атаку возлагают на курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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