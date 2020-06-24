Милонов потребовал лишить антироссийские ресурсы статуса СМИ

Москва, 24 июня. Ресурсы, публикующие информацию антироссийской направленности, должны лишиться статуса СМИ, поскольку они оказывают скорее рекламные услуги. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

По словам Милонова, некоторые сетевые издания, которые работают на территории России, нарушают международное законодательство, так как занимаются «дешевой пропагандой».

«Мы видим две зеркальные противоположности: с одной стороны, в США запрещается деятельность многих информационных ресурсов, пресекается даже попытка изложения альтернативной точки зрения, а с другой стороны — СМИ, которые пользуются господдержкой, действуют плечом к плечу с несистемной оппозицией, оказывают информационные услуги», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Василий Пискарев заявил, что парламентарии направили в Генпрокуратуру РФ список зарубежных СМИ, существующих на деньги Запада и пытающихся повлиять на ход голосования по поправкам к конституции. В перечень попали Deutsche Welle, «Голос Америки», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».

По мнению Милонова, ресурсы из данного списка не могут носить статус СМИ. Депутат подчеркнул, что целям и задачам этих организаций больше соответствует деятельность рекламных и PR-агентств.

«Информация, которая подается из СМИ, воспринимается людьми более внимательно и с большим доверием, чем рекламный ролик про чипсы. Государство должно маркировать эту рекламу как информацию, которая не содержит доказанных вещей, а просто является плодом фантазии и измышлений», — сказал парламентарий в интервью Nation News.

Ранее Милонов предложил создать «антикоррупционный список», в который должны войти СМИ антироссийской направленности. Также в перечень попали некоторые персоны, ведущие деятельность, противоречащую интересам РФ, например, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, скандальный блогер Алексей Навальный и журналистка Юлия Латынина.