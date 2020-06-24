Шерин дал совет Макаревичу, заявившему, что ему не нужен парад Победы

Депутат Госдумы, бывший десантник Александр Шерин ответил известному музыканту Андрею Макаревичу, заявившему, что лично ему парад не нужен. Ранее стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в ходе опроса об отношении к параду Победы высказал свое отношение к этому мероприятию.

«Мне лично [парад Победы] не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было восемь лет. Я в детстве выходил на набережную и смотрел, как танки готовятся», — сказал Макаревич в эфире Радио «КП», отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне, офицера запаса ВДВ Александра Шерина, известному музыканту не стоит такими заявлениями ставить миллионы своих поклонников в сложное положение.

«Андрей Макаревич является кумиром миллионов, знаю, что многие уже состоявшиеся люди, среди которых много военных, с большим уважением относятся к его творчеству, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я ни в коем случае не хочу учить Макаревича жизни или давать ему советы: судя по текстам его песен, этот человек имеет очень глубокий внутренний мир. Но, каждый раз, когда Макаревич делает подобные заявления, он должен понимать, что на него многие ориентируются. Думаю, он это понимает».

Из уважения к чувствам людей, которые любят свою страну и любят творчество этого музыканта, Макаревич не должен позволять себе необдуманные заявления, считает Шерин.

«Я не прошу Макаревича врать, но, не ради себя, а ради этих людей, из уважения к своим поклонникам, прошу его не говорить, что ему парад не нужен, — советует собеседник ФАН. — Парад нужен всем нам, потомкам победителей. Мы все выходцы из Советского Союза, и он, и я, и многие его поклонники. У многих в ту войну погибли или воевали родственники, нашим дедам и прадедам мы обязаны победой. И, когда один раз в году мы проводим парад, мы показываем преемственность поколений, показываем, что мы с гордостью несем славное Знамя Победы, не роняем честь наших дедов и прадедов. Парад Победы — это память о тех, кто сражался и погиб за нас, кто побеждал, глядя смерти в глаза, кто умер в блокадном Ленинграде, в память о погибших в концлагерях, под бомбежками, в память о сожженных в деревнях... Это наша дань уважения всем этим людям».

По словам депутата Госдумы, парад необходим всем гражданам России, вне зависимости от политических убеждений, национальности и вероисповедания.

«Мы объединяемся в этот день в любви и уважении к нашим предкам, ибо нация, которая не уважает память предков, обречена на вырождение. Вот зачем нам нужен парад Победы, и мы должны его смотреть и гордиться, что у нас независимое государство и мощная армия, благодаря тем, кто отстоял нашу Родину в годы войны. Думаю, и Андрею Макаревичу нужен парад Победы, и всем его поклонникам нужен парад Победы. Хочу ему посоветовать: не ставить перед дилеммой людей, которые любят парад, ценят нашу Победу, гордятся ею, но также любят его творчество. Если Макаревичу кажется, что лично ему не нужен парад Победы, не обязательно это озвучивать публично. Парад Победы нужен его поклонникам и, хотя бы поэтому, он доложен быть нужен и ему», — подчеркнул Александр Шерин.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 2020 года. Федеральное агентство новостей вело прямую трансляцию мероприятия.

Народный артист России, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич является членом Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Ранее Макаревич неоднократно высказывал спорные мнения, в том числе по украинскому и крымскому вопросам, за что неоднократно подвергался осуждению.