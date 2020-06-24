Италия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Ливией

Рим, 24 июня. Старший советник по делам Европы в Институте Аспена в Италии Марта Дассу заявила, что пандемия COVID-19 затронула вопросы внешней политики Италии, в частности ливийский кризис. Об этом сообщает арабское издание Аfrigate news.

«Ливия является приоритетом для Рима, а не выбором, так как у Италии там много интересов», — говорится в заявлении Марты Дассу для СМИ.

Она отметила, что Италия заинтересована в сотрудничестве с компанией Eni в Ливии и контролировании миграционных потоков, так как ситуация в сфере миграционной политики значительно ухудшилась в связи с COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что в Италии призвали другие страны прекратить вмешательство в ливийский кризис, — в заявлении журналистам министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что его страна сотрудничает с международным сообществом по вопросу мирного урегулирования и прекращения боевых действий в Ливии.

Также в феврале в интервью французской газете Le Monde Ди Майо утверждал, что Италия, Франция и Германия не будут заниматься поставками оружия для ПНС или ЛНА. По словам главы итальянского внешнеполитического ведомства, он находится «на одной волне со своими французскими и немецкими коллегами относительно того, как бороться с ливийским кризисом».