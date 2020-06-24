Астрахань, 24 июня. Брат замурованного в бетон астраханского ребенка знал об убийстве, но молчал об этом на протяжении нескольких месяцев. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации источника, правоохранители узнали о том, где находится тело ребенка, после очередного опроса его старшего брата. Следствие установило, что все это время брат знал, что ребенок убит, но молчал. Его роль в данном преступлении пока устанавливается.

«Молчал об этом больше трех месяцев, пока информация не вскрылась в ходе его очередного опроса», — заявил источник.

Напомним, что 19 июня правоохранители обнаружили тело 12-летнего ребенка под полом дома, который принадлежит его старшему брату, останки мальчика были залиты бетоном. Следствие предполагает, что ребенок ушел из дома 4 марта и вернулся утром следующего дня. Между ним и матерью возникла ссора, в ходе которой женщина ударила его гантелей по голове. Семья пыталась запутать правоохранителей, заявляя о том, что ребенок исчез.

Мать ребенка была задержана по подозрению в убийстве. Она является известным в Астраханской области политическим деятелем. Дважды баллотировалась в депутаты, а в 2019 году на пост губернатора.